«На пике моды»: 67-летняя Долина в трендовых джинсах с дырками и куртке из денима спела на улице

Лариса Долина не перестает выступать на сцене. Она является одной из самых известных артисток в России. В свои 67 лет она не отстает от молодых коллег. Певица похудела и обновила гардероб. Она регулярно предстает на публике в коротких платьях и ярких костюмах. Звезда не перестает восхищать публику.
На днях Долина спела прямо на улице. Она дефилировала в джинсах с дырками на коленках и рубашке салатового оттенка. Лук дополняла куртка оверсайз из денима и кроссовки. Артистка спела с Андреем Давинчи и Русланом Тагиевым новый хит «Ты мое радио». Лариса Александровна подчеркнула свою стройность и свежий вид.
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Поклонники пришли в восторг, а для сайта Teleprogramma.pro образ артистки оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Модный образ в уличном стиле (street style). Удобная обувь, удобные джинсы..., но при этом все с учетом самых модных трендов. Сейчас на пике моды культ тела, а вместе с этим вырезы и разрезы, фрагментарно демонстрирующие оголенные участки тела и такие вырезы мы наблюдаем на джинсах. В моде и объемный фасон, и выбеленный цвет денима.
Тотал деним также в модных фаворитах. Усиливает модный градус цвет рубашки шартрез. Шартрез – это нечто среднее между оттенками лайма и зеленого яблока. Этот цвет яркий, но не агрессивный, он привлекает к себе внимание не хуже красного.
Не последнюю роль в образе играют солнечные очки. Поскольку одежда и обувь объемные, очки поддерживают этот объем в портретной зоне. Так что, образ сложился, картинка целостная, стиль выдержан, модные тренды на лицо», – высказалась эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: соцсети звезды