«На пике моды»: 67-летняя Долина в трендовых джинсах с дырками и куртке из денима спела на улице

Поклонники пришли в восторг, а для сайта Teleprogramma.pro образ артистки оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный образ в уличном стиле (street style). Удобная обувь, удобные джинсы..., но при этом все с учетом самых модных трендов. Сейчас на пике моды культ тела, а вместе с этим вырезы и разрезы, фрагментарно демонстрирующие оголенные участки тела и такие вырезы мы наблюдаем на джинсах. В моде и объемный фасон, и выбеленный цвет денима.

Тотал деним также в модных фаворитах. Усиливает модный градус цвет рубашки шартрез. Шартрез – это нечто среднее между оттенками лайма и зеленого яблока. Этот цвет яркий, но не агрессивный, он привлекает к себе внимание не хуже красного.

Не последнюю роль в образе играют солнечные очки. Поскольку одежда и обувь объемные, очки поддерживают этот объем в портретной зоне. Так что, образ сложился, картинка целостная, стиль выдержан, модные тренды на лицо», – высказалась эксперт.