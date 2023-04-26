Королевский образ: 39-летняя Алсу в изумрудном платье в пол с модным кейпом сразила поклонников

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. В свои 39 лет артистка не перестает экспериментировать с образами. Она растит дочек Сафину и Микеллу, которые привнесли молодежный стиль в ее гардероб. Певица носит джинсы, пальто, шорты. Однако она не отказывается от элегантности.
На этот раз Алсу облачилась в новый лук для съемок. Она покрасовалась в платье в пол изумрудного цвета с длинным кейпом. Наряд свободного кроя не скрыл ее женственность. Она дополнила образ туфлями на каблуке. Артистка распустила длинные волосы и украсила шею ожерельем.
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«Я соскучилась по длинным вечерним платьям. Согласитесь, что не обязательно раздеваться, чтобы выглядеть ярко и быть замеченной?» – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Алсу. Она получила сотни комплиментов. «Изумрудный вам к лицу и с таким цветом, длиной волос отличное сочетание! Благородный фасон, платье с кейпом», «Я надеюсь Бузова это увидит», «Какое шикарное! Я бы в таком покрасовалась. Вам очень оно идет», — стали писать подписчики.