Королевский образ: 39-летняя Алсу в изумрудном платье в пол с модным кейпом сразила поклонников

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица похвасталась образом, в котором можно быть яркой и заметной.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. В свои 39 лет артистка не перестает экспериментировать с образами. Она растит дочек Сафину и  Микеллу, которые привнесли молодежный стиль в ее гардероб. Певица носит джинсы, пальто, шорты. Однако она не отказывается от элегантности. 

На этот раз Алсу облачилась в новый лук для съемок. Она покрасовалась в платье в пол изумрудного цвета с длинным кейпом. Наряд свободного кроя не скрыл ее женственность. Она дополнила образ туфлями на каблуке. Артистка распустила длинные волосы и украсила шею ожерельем. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я соскучилась по длинным вечерним платьям. Согласитесь, что не обязательно раздеваться, чтобы выглядеть ярко и быть замеченной?» – написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Алсу. Она получила сотни комплиментов. «Изумрудный вам к лицу и с таким цветом, длиной волос отличное сочетание! Благородный фасон, платье с кейпом», «Я надеюсь Бузова это увидит», «Какое шикарное! Я бы в таком покрасовалась. Вам очень оно идет», — стали писать подписчики.

Читайте также