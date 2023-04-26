Королевский образ: 39-летняя Алсу в изумрудном платье в пол с модным кейпом сразила поклонников

На этот раз Алсу облачилась в новый лук для съемок. Она покрасовалась в платье в пол изумрудного цвета с длинным кейпом. Наряд свободного кроя не скрыл ее женственность. Она дополнила образ туфлями на каблуке. Артистка распустила длинные волосы и украсила шею ожерельем.

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