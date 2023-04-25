«Смело покупайте себе такой фасон»: Стеша Маликова в ультрамодных джинсах и жакете щегольнула в Париже

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.

«Подобные джинсы уже в тренде не первый год, они не только модные, но и к тому же максимально комфортные в носке, эта модель точно задержится с нами еще не на один год, поэтому смело покупайте себе брюки данной модели без опасения, что они выйдут из моды.

Жакет оверсайз, которой мы можем наблюдать на Стефании, относится к базовому гардеробу, а благодаря его универсальному серому цвету, этот жакет можно интегрировать как в деловой стиль, так и в кэжуал. Аутфит, которой выгуливает Маликова, можно смело отнести кстилю кэжуал, повседневный городской стиль одежды», – высказался эксперт.