«Смело покупайте себе такой фасон»: Стеша Маликова в ультрамодных джинсах и жакете щегольнула в Париже

Уже много лет Дмитрий Маликов выступает на сцене. Он готовится отметить годовщину отношений с женой Еленой Изаксон. У них уже есть взрослая дочка Стефания, которая развивает свой бренд одежды. Юная бизнесвумен часто дает советы и демонстрирует актуальные образы.
На днях Стеша устроила себе путешествие. Она приехала в Париж, где устроила прогулку. Дочка певца отметилась на улицах города в джинсах с дырками на коленках, белой футболке и жакете приглушенного серого оттенка. Маликова дополнила образ удобной обувью и черной сумкой.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.
«Подобные джинсы уже в тренде не первый год, они не только модные, но и к тому же максимально комфортные в носке, эта модель точно задержится с нами еще не на один год, поэтому смело покупайте себе брюки данной модели без опасения, что они выйдут из моды.
Жакет оверсайз, которой мы можем наблюдать на Стефании, относится к базовому гардеробу, а благодаря его универсальному серому цвету, этот жакет можно интегрировать как в деловой стиль, так и в кэжуал. Аутфит, которой выгуливает Маликова, можно смело отнести кстилю кэжуал, повседневный городской стиль одежды», – высказался эксперт.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro