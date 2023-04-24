Раскрыты фасоны и оттенки: названы самые модные платья этого сезона — совет стилиста

Каждая женщина хочет не только хорошо выглядеть, но и быть на стиле. Примечательно, что каждый год меняются тенденции. Некоторые наряды можно смело выкинуть, чтобы не выглядеть антимодно. А вот стилист Алексей Сухарев назвал модели платьев, которые в этом сезоне будут на пике моды и позволят женщинам блистать.
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По словам эксперта, снова актуальны будут нулевые. Можно смело выбирать платья длины мини и макси, а также с открытыми плечами, асимметричные. В тренде акценты на животе или декольте. Также стилист советует выбирать платья с большим количеством декора, с подплечниками или с разрезами.
«Что касается цветов, то это хищный и цветочный принты, вся пастельная гамма. Но самые модные цвета сезона — черный и розовый», — рассказал эксперт, пишет StarHit.