Раскрыты фасоны и оттенки: названы самые модные платья этого сезона — совет стилиста

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По словам эксперта, снова актуальны будут нулевые. Можно смело выбирать платья длины мини и макси, а также с открытыми плечами, асимметричные. В тренде акценты на животе или декольте. Также стилист советует выбирать платья с большим количеством декора, с подплечниками или с разрезами.