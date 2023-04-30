«Модница недели» в день рождения Филиппа Киркорова: самые «наглые» наряды поп-короля - розовая вата и «кучерявая» дубленка

Сразу два прекрасных события объединило это воскресенье, 30 апреля, - финал самого рейтингового шоу НТВ «Маска» и день рождения Филиппа Киркорова, бессменного председателя судейской коллегии проекта. Поп-королю исполняется 56 лет. В это невозможно поверить! В свои годы Филипп Киркоров полон задора и огня, а одевается так, словно ставит перед собой задачу удивлять.

Образы Филиппа Киркорова, в которых он появлялся на протяжении четвертого сезона шоу «Маска», оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

Комфортный гранж

Поп-король Филипп Киркоров редко промахивается с образами. Вот доказательство.