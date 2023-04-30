«Модница недели» в день рождения Филиппа Киркорова: самые «наглые» наряды поп-короля - розовая вата и «кучерявая» дубленка

Сразу два прекрасных события объединило это воскресенье, 30 апреля, - финал самого рейтингового шоу НТВ «Маска» и день рождения Филиппа Киркорова, бессменного председателя судейской коллегии проекта. Поп-королю исполняется 56 лет. В это невозможно поверить! В свои годы Филипп Киркоров полон задора и огня, а одевается так, словно ставит перед собой задачу удивлять.
Образы Филиппа Киркорова, в которых он появлялся на протяжении четвертого сезона шоу «Маска», оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.
Комфортный гранж
Поп-король Филипп Киркоров редко промахивается с образами. Вот доказательство.
Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Для этого выхода Филипп Киркоров попытался создать яркий образ из темной одежды. Казалось бы, это сделать не просто. Но блестящие ткани и «кучерявая» дубленка решили задачу. Филипп Киркоров выбрал кобальтовые брюки из пайеток с большим количеством прорезей. Рубашка из «блестяшек» сапфирового оттенка дополнила их. Певец правильно сделал, что сверху надел коричневую дубленку. Эти цвета отлично сочетаются. А белые «пятна» немного разбавляют гранжевый образ.
Голову артиста украшает классическая шляпа с пером в оттенке кофе с молоком и ромбовидные лиловые очки. Филипп Киркоров дополнил комплект люксовой сумкой от Луи Вуитон и массивными серебряными кольцами. 10 баллов».
Розовая вата
Этот розовый образ Филиппа Киркорова хочется рассматривать и рассматривать. И не только потому, что он яркий.
Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Этот наряд достаточно необычен даже для Филиппа Киркорова. В одном из выпусков шоу «Маска» он решил появиться в костюме розовой сахарной ваты. Киркоров — любитель деталей с намеком. Он еще раз подчеркнул свой статус короля поп-сцены, украсив кепку золотой брошкой в виде короны.
Весь наряд — это яркое сочетание разных фактур в монохроме. Кофта с розовой вышивкой удачно дополняет брюки в том же оттенке, но без декора. Шуба выглядит настолько пушистой, что даже хочется обнять артиста. Конфетно-розовый гармонирует с платиновыми волосами певца. 9 баллов».
Солнце в зелени
Оказывается, Филипп Киркоров способен и на создании сдержанных образов. По его меркам, конечно.
Филипп Киркоров (на фото в центре) с членами жюри шоу «Маска». Фото: НТВ
«Филипп Киркоров на этот раз составил более спокойный образ. Он сделал акцент на сочетании цветов, без обилия блеска. Певец надел яркий атласный костюм в оттенке сочного лимона. Сверху накинул куртку с вензелями, флористикой и полосками в разной зеленой палитре. Голову артиста украшает кожаное кепи с российским гербом по центру. А в качестве аксессуаров Филипп Киркоров выбрал крупное разноцветное ожерелье и цепочку-браслет на запястье. 8 баллов».
Диско-готика
Этот наряд Филиппа Киркорова наш эксперт нашла самым интересным.
Филипп Киркоров на шоу «Маска». Фото: НТВ
«На мой взгляд, это один из самых интересных нарядов Филиппа Киркорова. Перед зрителями он появился в черной одежде с различными декоративными элементами в серебряном цвете. Платиновые волосы поп-короля прекрасно вписались в образ диско-готики.
Поверх лонгслива Филипп Киркоров надел полосатую футболку с блестящей мишурой. Киркоров правильно сделал, что выбрал однотонные брюки, с аккуратным декором из стразов по линиям швов. Запястья украшают два одинаковых массивных браслета. На голове у артиста — кожаная кепи со множеством металлических перфораций. Филипп Киркоров выбрал имиджевые очки без цветных стекол. В этом образе певец добавил еще одну интересную деталь на ухе — каффу из крупных камней. 10 баллов».
Золото Египта
В этом наряда Филиппа Киркорова модный эксперт увидела отсылку к древнему Египту.
Филипп Киркоров шоу «Маска». Фото: НТВ
«Филипп Киркоров в золотой блузе с орнаментом как у египетских фараонов. Она украшена множеством блестящих камней разных фракций. Линии, выложенные ими, по середине туловища и бокам, зрительно делают артиста стройнее. Блузу Киркоров дополнил накидкой из полупрозрачного черного шифона.
Она придала образу таинственности. Темно-коричневые брюки в мелкие стразы удачно дополняют золотой верх. Голову артиста украшает кожаная бандана с массивными нашивками, в легкой байкерской стилистике. Затемненные коричневые очки в золотой оправе также придают загадочности. Филипп Киркоров дополнил образ любимыми массивными украшениями — кольцами на каждом пальце и браслетом из нескольких цепочек. 10 баллов».
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Подводим итоги
На верхней ступени нашего модного пьедестала почета сегодня очень тесно! Сразу три образа Филиппа Киркорова на шоу «Маска» получили высшие баллы и почетное первое место - «комфортный гранж», «диско-готика» и «золото Египта». На втором месте – наряд, похожий на розовую вату, на третьем – «солнце в зелени».
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Аника Керимова. Фото: личный архив