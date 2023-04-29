Цвет - малиновый, пиджак - оверсайз: самые модные образы звезд на весну

Май, по прогнозам синоптиков, будет теплым, значит, и одеваться надо сравнительно легко и, конечно, модно. А определиться с выбором нашим читательницам помогут звезды, у которых имеются соответствующие погоде и настроению наряды. Стоит отметить, что и цвета наши героини подбирали с умом, ориентируясь на самые актуальные тенденции.
Валерия
Валерия. Фото: соцсети
Народная артистка РФ умеет быть стильной. Здесь она объединила три модных в этом сезоне элемента в одном образе: длинный атласный пиджак, брюки клеш с завышенный талией и накладными карманами, блуза с жабо.
Цвет сезона: малиновый.
Анна Снаткина
Анна Снаткина. Фото: соцсети
Актриса в модном в этом сезоне костюме-тройке - пиджак-оверсайз, очень широкие брюки с завышенной талией и жилет. Похожие тройки носили модницы 70-х.
Цвет сезона: белый или белый с тонкой полоской.
Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: соцсети
Пусть синоптики и обещают нам теплое окончание весны, в мае всегда может похолодать: Екатерина помнит об этом и надевает уютные вещи из шерсти и мохера. Можно связать самим или купить. Техника вязки и узоры могут быть любыми.
Главное - создать иллюзию, что вещь вязали, следуя инструкциям из дамских журналов 70 - 80-х годов прошлого века. Сейчас в моде многие образцы одежды тех лет.
Цвет сезона: желтые, горчичные оттенки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ирина Круг
Ирина Круг. Фото: соцсети
Звезда шансона рекомендует дамам срочно искать в шкафу выбеленный деним из эпохи нулевых. Верх к джинсам у Ирины подобран безупречно - кожаный топ, на который можно сверху набросить и куртку, и пиджак.
Цвет сезона: «пыльная роза» - смесь оттенка пастельной розовой гаммы с серым.
Алсу
Алсу. Фото: соцсети
Певице сшили очень модное платье - с так называемой жесткой конструкцией. Корсет и верх юбки держат объем благодаря специальному каркасу. К нему пришита актуальная плиссированная юбка.
Цвет сезона: черный бархат.
Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Актриса прогуливается в дерзкой косухе - с бахромой и эффектом состаренной (или стертой) кожи. Такие куртки стилисты рекомендуют брать на размер (или даже на пару) больше, чтобы носить с очень женственными вещами - или платьями в цветочек, или смелыми юбками. У Асмус под курткой серая кофта - базовая повседневная вещь этой весны.
Цвет сезона: сочетание черного и серого.