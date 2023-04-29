Цвет - малиновый, пиджак - оверсайз: самые модные образы звезд на весну

Пусть синоптики и обещают нам теплое окончание весны, в мае всегда может похолодать: Екатерина помнит об этом и надевает уютные вещи из шерсти и мохера. Можно связать самим или купить. Техника вязки и узоры могут быть любыми.

Главное - создать иллюзию, что вещь вязали, следуя инструкциям из дамских журналов 70 - 80-х годов прошлого века. Сейчас в моде многие образцы одежды тех лет.

Цвет сезона: желтые, горчичные оттенки.

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Ирина Круг