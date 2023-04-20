Дамам 50+ на заметку: эти четыре оттенка краски освежают и сногсшибательно молодят

Каждая женщина старается выглядеть моложе своих лет. Со временем особое внимание они уделяют волосам. Нужен не только тщательный уход, но и подкрашивание седины. Некоторые дамы предпочитают краситься в свой природный оттенок волос. Но это далеко не всегда правильное решение.
По словам колористов, обычно зрелые женщины за 50 часто выбирают блонд. Этот оттенок великолепно подходит обладательницам серых, зеленых или голубых глаз. А также краситься в блонд смело могут те, у кого кожа светло-прохладного оттенка.
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Колористы рекомендуют возрастным дамам обратить особое внимание на гамму холодного блонда, но только не пепельного.
Если у вас кожа имеет теплый золотистый подтон, то тогда идеально подойдут эти варианты — капучино, пшеничный, медовый, а также карамельный. Они заметно освежают внешность 50-летней.
Но важно учитывать, что не должно быть никакой желтизны. Она лишь прибавляет годы и создает вид уставшей женщины, об этом пишет Salonsecret.