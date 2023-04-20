Дамам 50+ на заметку: эти четыре оттенка краски освежают и сногсшибательно молодят

По словам колористов, обычно зрелые женщины за 50 часто выбирают блонд. Этот оттенок великолепно подходит обладательницам серых, зеленых или голубых глаз. А также краситься в блонд смело могут те, у кого кожа светло-прохладного оттенка.

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Колористы рекомендуют возрастным дамам обратить особое внимание на гамму холодного блонда, но только не пепельного.

Если у вас кожа имеет теплый золотистый подтон, то тогда идеально подойдут эти варианты — капучино, пшеничный, медовый, а также карамельный. Они заметно освежают внешность 50-летней.

Но важно учитывать, что не должно быть никакой желтизны. Она лишь прибавляет годы и создает вид уставшей женщины, об этом пишет Salonsecret.