Для настоящих леди: Алсу показала элегантное платье с изюминкой и универсальный костюм — хит сезона

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала известной певицей в юности, но продолжает блистать на публике. В свои 39 лет артистка растит троих детей, но при этом сохранила стройную фигуру.

Она зачастую предстает на мероприятиях в элегантных платьях, а вот для прогулок с подружками выбирает наряды в стиле кэжуал, но с ноткой шика.