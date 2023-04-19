Для настоящих леди: Алсу показала элегантное платье с изюминкой и универсальный костюм — хит сезона

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица пополнила гардероб актуальным обновками.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала известной певицей в юности, но продолжает блистать на публике. В свои 39 лет артистка растит троих детей, но при этом сохранила стройную фигуру.

Она зачастую предстает на мероприятиях в элегантных платьях, а вот для прогулок с подружками выбирает наряды в стиле кэжуал, но с ноткой шика.

А 19 апреля Алсу устроила шопинг. Она решила выбрать платья своего любимого фасона — силуэтное на пуговицах. Певица примерила нежно-розовое платье и сиреневое. Наряд подчеркивал ее утонченность. Артистка устроила целое дефиле, чтобы продемонстрировать лук. Также это платье она примерила в белом цвете. 

«Посмотрите, какая красота», — заявила певица.

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Алсу. Фото: соцсети звезды

Также звезда решила облачиться в костюм из ткани, напоминающей деним. Она примерила длинную юбку с разрезом спереди и рубашку оверсайз, которую также можно повязать в области талии на узел. Алсу призналась, что осталась в восторге. 

«В этом, я думаю, вы часто меня будете встречать на улицах Москвы. Очень классный, стильный получился костюмчик», — поделилась она.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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