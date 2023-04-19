Для настоящих леди: Алсу показала элегантное платье с изюминкой и универсальный костюм — хит сезона

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала известной певицей в юности, но продолжает блистать на публике. В свои 39 лет артистка растит троих детей, но при этом сохранила стройную фигуру.
Она зачастую предстает на мероприятиях в элегантных платьях, а вот для прогулок с подружками выбирает наряды в стиле кэжуал, но с ноткой шика.
А 19 апреля Алсу устроила шопинг. Она решила выбрать платья своего любимого фасона — силуэтное на пуговицах. Певица примерила нежно-розовое платье и сиреневое. Наряд подчеркивал ее утонченность. Артистка устроила целое дефиле, чтобы продемонстрировать лук. Также это платье она примерила в белом цвете.
«Посмотрите, какая красота», — заявила певица.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Также звезда решила облачиться в костюм из ткани, напоминающей деним. Она примерила длинную юбку с разрезом спереди и рубашку оверсайз, которую также можно повязать в области талии на узел. Алсу призналась, что осталась в восторге.
«В этом, я думаю, вы часто меня будете встречать на улицах Москвы. Очень классный, стильный получился костюмчик», — поделилась она.
Алсу. Фото: соцсети звезды