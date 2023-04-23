«Модница недели»: 5 светских выходов звезды «Вызова» Юлии Пересильд – наряды, которые категорически не идут актрисе

Двадцатого апреля в кинотеатрах начался показ нашумевшего фильма «Вызов», ради съемок в котором Юлия Пересильд летала в космос. Актриса сыграла одну из главных ролей в картине. Все, кто уже посмотрел ленту, смогли убедиться, что костюм космонавта Юлии Пересильд к лицу. Однако чаще звезда все же щеголяет в платьях. «Модница недели» вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, культурологом моды Надей Ивановой посмотрела, в чем Юлия Пересильд выходит в свет.

«Ни одному из луков не могу поставить оценку выше среднего, потому что у каждого из них есть нюансы. Я видела у Юлии Пересильд и намного более удачные выходы, но представленные в подборке варианты свидетельствуют о том, что, либо непрофессионально сработали стилисты, либо Юлия Пересильд к ним не обращалась. И это лишний раз доказывает, что обязательно нужно пользоваться услугами профессионалов, если вы – заметный персонаж», - отметила эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.

Наряд в стиле нью лук

В платье, напоминающем образ героини Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи», Юлия Пересильд появилась на светской премьере фильма «Вызов» 12 апреля этого года. Наряд разочаровал модного эксперта Teleprogramma.pro Надю Иванову. По ее словам, ретроградность – это не то, что украшает Юлию Пересильд.