«Модница недели»: 5 светских выходов звезды «Вызова» Юлии Пересильд – наряды, которые категорически не идут актрисе

Двадцатого апреля в кинотеатрах начался показ нашумевшего фильма «Вызов», ради съемок в котором Юлия Пересильд летала в космос. Актриса сыграла одну из главных ролей в картине. Все, кто уже посмотрел ленту, смогли убедиться, что костюм космонавта Юлии Пересильд к лицу. Однако чаще звезда все же щеголяет в платьях. «Модница недели» вместе с модным экспертом Teleprogramma.pro, культурологом моды Надей Ивановой посмотрела, в чем Юлия Пересильд выходит в свет.
«Ни одному из луков не могу поставить оценку выше среднего, потому что у каждого из них есть нюансы. Я видела у Юлии Пересильд и намного более удачные выходы, но представленные в подборке варианты свидетельствуют о том, что, либо непрофессионально сработали стилисты, либо Юлия Пересильд к ним не обращалась. И это лишний раз доказывает, что обязательно нужно пользоваться услугами профессионалов, если вы – заметный персонаж», - отметила эксперт Teleprogramma.pro, культуролог моды Надя Иванова.
Наряд в стиле нью лук
В платье, напоминающем образ героини Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи», Юлия Пересильд появилась на светской премьере фильма «Вызов» 12 апреля этого года. Наряд разочаровал модного эксперта Teleprogramma.pro Надю Иванову. По ее словам, ретроградность – это не то, что украшает Юлию Пересильд.
Юлия Пересильд с дочками Аней и Машей. Фото: Global Look Press
«В этом образе читается отголосок исторических цитат в стиле 50-х годов двадцатого века. Здесь мы видим предельную стилизацию исторического образа: платье в стиле нью лук, в стиле раннего Диора, с затянутой талией; классическая прическа; органза. Оттенок платья Юлии Пересильд очень подходит, но это не ее стилистика.
Это образ тетушки. Юле Пересильд вообще не подходят ретроградные образы. Она в них смотрится слишком по-бабски. Это не ее типаж. Плюс, не хватает аксессуаров. Мне не нравится объем рукава и не нравится излишняя ретроградность этого образа. 5 баллов».
Как из женщины-ребенка сделали тетушку
В летящем платье с принтом в виде ягод шиповника Юлия Пересильд появилась на премьере фильма «Черновик» со старшей дочерью Аней.
Юлия Пересильд с дочкой Аней. Фото: Global Look Press
«Летящее, очень женственное платье мягкой пластики с мелким принтом. В принципе, наряд сам по себе неплохой, трендовый - на весну и лето. Это платье, которое подходит 99-ти процентам девушек, но Юля Пересильд - как раз тот редкий случай, один процент, которому это платье не идет. Почему?
Во-первых, пропорции. Юлия Пересильд - девушка миниатюрная, ощущение же, что это платье сшито на обладательницу более высокого роста. Линия талии опущена, линия плеча – не на месте. Длина платья немного несуразная. Ощущение, что оно велико актрисе.
Второй момент. Юлия Пересильд обладает уникальной красотой женщины-ребенка. По ее внешности сложно понять, сколько ей лет – 15 или 30. Скорее, создается ощущение, что ей именно 15. Она выглядит очень молодо. А этот образ тетушки – сложная прическа, ретро-платье, классические серьги – это все не ее стиль априори. 3 балла».
Женственное платье плюс легкая укладка равно модница
В платье с принтом polka dot, подчеркнув талию грубым кожаным корсетом, Юлия Пересильд получала награду одного из изданий.
Юлия Пересильд в платье с принтом polka dot. Фото: Global Look Press
«Этот образ Юлии Пересильд с точки зрения эстетики больше подходит. Несмотря на, что он очень женственный, смотрится менее ретроградно и старомодно. Здесь правильная современная укладка. Если вы хотите в женственных платьях выглядеть модно, соблюдайте условие легких укладок, легких причесок. Здесь это соблюдено. Плюс - удачный акцент на красные губы, цвет помады сочетается с цветом награды.
Мне нравится сочетание кожаного жесткого корсета вместо ремня и тонкой деликатной ткани платья. Единственное, что смущает – объем рукава. Девушкам с невысоким ростом опасно расширять линию плеча, потому что фигура при этом смотрится приземистой и тяжеловатой, рост визуально уменьшается. Если бы линия плеча была не такая объемная, не эти «окорока», и не просвечивала укороченная нижняя юбка, образ был бы идеальным.
Эти два нюанса не позволяют поставить высший балл. Но этот образ мне понравился больше всех. 5 баллов».
Блеск пайеток и облегание – женщина-вамп
В мерцающем наряде с пайетками Юлия Пересильд посетила светское мероприятие модного издания.
Юлия Пересильд в мерцающем платье. Фото: Global Look Press
«Мне такая эстетика близка, здесь я вижу, как из Юлии Пересильд пытаются сделать женщину-вамп, в принципе, неплохо. Убранные волосы, босоножки на шпильке, обтягивающий силуэт. Все неплохо. Но опять вопрос к пропорциям.
При росте Юлии Пересильд платье должно быть короче, максимум – прикрывать колени, но не до середины икры. И этот обтягивающий силуэт подчеркивает незначительные, но все-таки диспропорции Юлии Пересильд – маленький бюст и достаточно объемные бедра. Мне кажется, нужно было откорректировать фигуру при помощи нижнего белья, чтобы установить более верные пропорции, и поднять длину платья.
Платье модное, очень трендовое, блестящие фактуры сейчас на пике моды. Но в образе я ценю пропорции, прежде всего, а не тренды. Важно, чтобы одежда украшала женщину. 5 баллов».
Контраст милитари и женственности
В платье, цитирующем исторический образ, Юлия Пересильд прошла по красной дорожке «Кинотавра», правда, не блистала.
Юлия Пересильд в наряде, цитирующем исторический момент. Фото: Global Look Press
«Идея образа неплоха. Иллюзия камзола 19-го века и летящая юбка, контраст милитари-стиля и женственности в одной комбинации – очень интересны с точки зрения композиции костюма. Но на этом все заканчивается. Создается ощущение, что платье Юлии Пересильд велико. Я не знаю, почему дизайнеры или стилисты не учитывают рост актрисы. Подол, как видно, лежит.
Плюс линия талии ниже, чем у Юлии Пересильд. И есть ощущение, что платье слишком объемно. Оно должно быть более прилегающим, и тогда пропорции были бы соблюдены. В верхней зоне, в области груди, созданы некрасивые складки. То есть, технически платье просто не сидит на модели.
Странные аксессуары – достаточно грубые, мужские, часы и сумочка, которая вообще не из этой оперы. Часы надо снять, если мы говорим про ретро-стиль, его эстетику надо поддержать другими аксессуарами. Вместо сумки нужен золотой клатч с какой-нибудь монограммой, например, Наполеона, чтобы поддержать историческую цитату костюма. А так – смотрится очень странно. Волосы я бы убрала наверх, поскольку длинные, в пол, платья предполагают высокие прически.
Юлии Пересильд стоит обращаться к профессионалам, которые будут учитывать не только ситуативность и тренды, но и типаж внешности, пропорции фигуры героини. 4 балла».
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Подводим итоги
Первого места удостоены три наряда Юлии Пересильд из нашей подборки – голубое платье в стиле нью-лук, наряд с пайетками и платье с принтом polka dot. На втором месте – образ, сочетающий милитари и женственность, на третьем – платье с принтом в виде цветов шиповника.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт работы в фэшн-сфере — более 20 лет.
Надя Иванова. Фото: личный архив