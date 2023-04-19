«Рекомендую каждой девушке»: Алсу в беспроигрышном весеннем пальто предстала на прогулке с подругами

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Надя Иванова.

«Силуэт пальто модный, но мне оно импонирует с той точки зрения, что оно хорошо сидит на фигуре, отлично скроено, красивая графичная линия плеча, что указывает на качество пальто. Оно двубортное, что дает ощущение более стройного силуэта. Правильная длина, правильный материал. Я такое бы пальто рекомендовала каждой девушке в независимости от модных течений. Мода приходит и уходит, а классика остается.

В этом этом плане – это очень хорошая инвестиция в гардероб. Алсу, на самом деле, здесь интересно поиграла со стилями. Не каждая девушка на это способна. С точки зрения смелости, я ей аплодирую. Потому что она сочетает классическое дорогое пальто и очень смешные ботинки, которые напоминают обувь клоуна. Это такое светлое пятно с высокой подошвой. Сейчас есть такое направление в аксессуарах, как fun, шутка.