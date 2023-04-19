«Рекомендую каждой девушке»: Алсу в беспроигрышном весеннем пальто предстала на прогулке с подругами

Алсу много лет выступает на сцене. Она смогла покорить публику благодаря своему вокалу. также певица не перестает восхищать своей внешностью. В 39 лет она не перестает облачаться в вечерние платья и яркие костюмы. Так как артистка обладает стройностью, она может позволить себе носить любой наряд.
На этот раз Алсу вышла на прогулку с подругами в новом образе. Она облачила в джемпер в полоску и узкие серые брюки. Изюминкой лука стало пальто оверсайз в оттенке графит. Также певица надела ботинки на платформе и взяла алую сумку. Артистка насладилась променадом с Жанной Мартиросян и Элиной Джанибекян.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Надя Иванова.
«Силуэт пальто модный, но мне оно импонирует с той точки зрения, что оно хорошо сидит на фигуре, отлично скроено, красивая графичная линия плеча, что указывает на качество пальто. Оно двубортное, что дает ощущение более стройного силуэта. Правильная длина, правильный материал. Я такое бы пальто рекомендовала каждой девушке в независимости от модных течений. Мода приходит и уходит, а классика остается.
В этом этом плане – это очень хорошая инвестиция в гардероб. Алсу, на самом деле, здесь интересно поиграла со стилями. Не каждая девушка на это способна. С точки зрения смелости, я ей аплодирую. Потому что она сочетает классическое дорогое пальто и очень смешные ботинки, которые напоминают обувь клоуна. Это такое светлое пятно с высокой подошвой. Сейчас есть такое направление в аксессуарах, как fun, шутка.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Также Алсу обыграла это с джемпером в полоску. Это такой отсыл к матроской тематики или даже Шанель. Темный носик на обуви это тоже изобретение Шанель.
Я бы зменила тут сумку. Можно было использовать сумку Chanel 2.55, она такая черная стеганая сумка на металическом ремешке. Мне кажется она бы вписалась тут более органично. А красная сумка просто бьет по глазам. Можно было добавить тогда красный шейный платок или берет, если уйти во французскую стилистику.
А так все очень неплохо. Я люблю девушек с таким оригинальным вкусом, которые не боятся быть смелыми, сочетать не сочетаемое», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro