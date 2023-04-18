Цвет точно не вымоется: как без проблем вывести пятно с одежды с рисунком

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Эксперты отметили, что если нужно вывести въевшееся пятно из одежды с рисунком, то в таких случаях идеально использовать буру. 10-процентный раствор, который можно найти в аптеке, точно не навредит ткани.

Чтобы избавиться от пятен, необходимо смочить ватный тампон составом и обработать грязный участок. После этого место посыпают солью и оставляют на 10 минут. После этого грязь уже окончательно вымоется из волокон.

В заключении необходимо постирать одежду привычным способом, чтобы полностью удалить состав, пишет TV Jam.