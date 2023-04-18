AirTouch, балаяж, шатуш: парикмахер рассказал о самом трендовом окрашивании волос в 2023 году

По словам эксперта, при окрашивании волос нужно учитывать все: и цвет глаз, и цвет кожи, и температуру тела, и естественный цвет волос. Родионов пояснил, что остаются в тренде такие техники окрашивания, как AirTouch — эффект растрепанных волос, балаяж — мелирование от тонких переливов оттенка до резкого контраста, шатуш — плавный переход цвета от темного к светлому.

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Однако он подчеркнул, что подбирать технику нужно, учитывая длину волос. По словам эксперта, на коротких волосах эффектнее смотрятся однотонные техники с акцентом на сложность цвета. На коротких стрижках особенно хорошо выглядят тотал-блонд и глубокие темные оттенки.

А вот для длинных волос есть множество разных техник. Родионов подчеркнул, что главное — чтобы внутренне состояние соответствовало внешнему виду, пишет ФАН со ссылкой на издание «Вести Подмосковья».