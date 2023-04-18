«Не модно, от слова «совсем»: Алсу в джинсах с высокой посадкой и «провальной» блузке появилась на публике

На этот раз Алсу появилась на публике в своем повседневном образе. Она облачилась в джинсы с высокой посадкой и белую блузку с маленьким воротничком. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру. Певица дополнила лук жакетом в черном цвете и остроносыми туфлями на шпильке. Она оттенила свою загорелую кожу.

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