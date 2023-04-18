«Не модно, от слова «совсем»: Алсу в джинсах с высокой посадкой и «провальной» блузке появилась на публике

Алсу с юных лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру и регулярно дает концерты. Певица всегда славилась своим чувством стиля. В 39 лет она не только обладает стройной фигурой, но и подбирает себе женственные наряды. Артистка носит не только вечерние платьях, но и современные яркие костюмы.
На этот раз Алсу появилась на публике в своем повседневном образе. Она облачилась в джинсы с высокой посадкой и белую блузку с маленьким воротничком. Наряд подчеркнул ее изящную фигуру. Певица дополнила лук жакетом в черном цвете и остроносыми туфлями на шпильке. Она оттенила свою загорелую кожу.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Ее образ нельзя назвать остромодным. Здесь не собраны тренды и стилизация образа скорее классическая, даже слегка нафталиновая. Такой образ расположит к себе людей старшего поколения, мужчин и женщин, детей из любой точки мира, потому что это устоявшийся образ.
Воротничок на блузке – не модно, от слова "совсем". Джинсы можно было бы выбрать пошире. Если бы добавили объем воротнику и джинсам, то наряд бы бы модным и актуальным», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.