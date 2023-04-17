Сделает пышкой: стилист объяснила, какое пальто не актуально и всегда портит фигуру

Каждая женщина хочет выглядеть стильно. Также одежда может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Однако нужно знать, какие фасоны удачно корректируют фигуру, а какие лишь ее портят. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какое пальто точно нельзя выбирать. Такая одежда вышла из моды, а также добавляет лишние килограммы.
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На этот раз она рекомендовала отказаться от пальто, которое слишком плотно облегает фигуру. Если раньше такие фасоны были в моде, то теперь это антитренд.
«Визуально толстят пальто, которые обтягивают нас. То есть тесное пальто прибавляет лишние килограммы. Мало того, такой фасон уже не в моде, лучше его вообще не носить», — сказала Абабкова, пишет сайт «А теперь внимание!»,