Идеальные цвета для 40-летних: эти три тона краски для волос сразу омолаживают

Многие женщины готовы на все в погоне за молодостью. Кто- то делает новые стрижки, другие учатся делать правильно макияж. Однако зачастую может помочь просто смена цвета волос. Есть оттенки краски, которые омолаживают. Эксперты назвали цвета, которые помогут женщинам после 40 лет выглядеть на 20 с хвостиком.
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Как оказалось, 40-летним женщинам лучше краситься в теплые рыжие, шоколадные и медовые тона. Эксперты подчеркнули, что нужно всегда учитывать свой цветотип, оттенок кожи и цвет глаз.
Также ухоженный вид играет большую роль, поэтому необходимо следить за состоянием локонов и не забывать их питать с помощью уходовых средств. Когда волосы здоровые и блестящие, то их обладательница всегда выглядит заметно моложе своих лет, пишет Salonsecret.