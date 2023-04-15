Идеальные цвета для 40-летних: эти три тона краски для волос сразу омолаживают

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Как оказалось, 40-летним женщинам лучше краситься в теплые рыжие, шоколадные и медовые тона. Эксперты подчеркнули, что нужно всегда учитывать свой цветотип, оттенок кожи и цвет глаз.

Также ухоженный вид играет большую роль, поэтому необходимо следить за состоянием локонов и не забывать их питать с помощью уходовых средств. Когда волосы здоровые и блестящие, то их обладательница всегда выглядит заметно моложе своих лет, пишет Salonsecret.