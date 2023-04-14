Берите на заметку: эти три платья сделаю любую фигуру идеальной – даже животик замаскируют

Многие женщины обладает фигурой с пышными формами или животиком. После зимы зачастую приходится маскировать изъяны фигуры. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, как можно сделать фигуру стройнее. Она назвала три фасона платьев, которые в миг исправят ситуацию, скрыв недостатки.
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«Первое платье в списке топ-моделей – платье "киттен плейр" длиной миди. Оно скрывает недостатки, если есть животик или объемные бедра. Плюс еще V-образный вырез. В нем точно будете выглядеть супе стройно!
Второе в списке – платье прямого кроя длиной миди с открытой спиной. Оно тоже максимально скрывает фигуру. При этом вы будете выглядеть суперстройно, так как оно вытягивает фигуру.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Третье – платье-халат. Оно мега-универсальное! Подходит любой фигуре, скроет все недостатки, а также подчеркнет бюст. Длина может быть любой, даже макси. Если надеть мини и телесные туфли, то ноги будут казаться длинными "от ушей"», - поделилась эксперт.
Именно такой фасон платьев часто выбирает известная актриса Ирина Пегова. Она обладает фигурой с изюминкой.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro