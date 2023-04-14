Берите на заметку: эти три платья сделаю любую фигуру идеальной – даже животик замаскируют

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«Первое платье в списке топ-моделей – платье "киттен плейр" длиной миди. Оно скрывает недостатки, если есть животик или объемные бедра. Плюс еще V-образный вырез. В нем точно будете выглядеть супе стройно!

Второе в списке – платье прямого кроя длиной миди с открытой спиной. Оно тоже максимально скрывает фигуру. При этом вы будете выглядеть суперстройно, так как оно вытягивает фигуру.