«Модница недели»: кто круче одевается Алла Пугачева или Кристина Орбакайте - битва луков Примадонны и ее дочери

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отметила свое 74-летие, а двадцать пятого мая отпразднует 52-й день рождения дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Безусловно, обе они – непревзойденные дивы, ставшие иконами стиля.
Каждая по-своему уникальна и хороша. Но все же в эти праздничные для обеих дам дни мы решили сравнить – у кого их них чувство вкуса и стиля лучше. Оценила аутфиты Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.
Расслабленный комплект
В черном пальто и белых брючках Алла Пугачева прогуливалась летом прошлого года по Рижскому взморью в Юрмале. Компанию ей составили сын и дочка – Гарри и Лиза.
Алла Пугачева с Лизой и Гарри. Фото: скрин соцсети
«Для прогулки с детьми по берегу моря Алла Пугачева выбрала черно-белый расслабленный комплект. Ей очень идет трендовая кепи, подобранная в тон остальной одежде, и выпрямленные волосы. Стильное легкое пальто с разрезами можно назвать акцентной вещью.
Этому наряду Аллы совершенно не нужен дополнительный декор. С этой задачей вполне справляется черное пальто. Алла Пугачева «разбавила» темные вещи белыми брюками и стильными кроссовками, что визуально освежило образ. Алла Пугачева поступила абсолютно правильно, надев брюки прямого кроя, а не в обтяжку. Круглые коричневые очки добавили изюминки. 10 баллов».
Не хватает ярких деталей
Аллу Пугачеву в Израиле не так давно навестили друзья – Валентин и Марина Юдашкины. Для неформального общения Алла Борисовна выбрала наряд из денима. Модный эксперт лук Примадонны не одобрила.
Алла Пугачева в Израиле с семьей Юдашкиных. Фото: соцсети
«Радует, что Алла Пугачева полюбила свободные фасоны в повседневной жизни. Певицу часто критиковали за любовь к слишком узким брюкам и коротким юбкам. Сегодня Алла Борисовна выглядит более спокойно, расслабленно и стильно.
Для встречи с друзьями Алла Пугачева выбрала белые стильные кроссовки, широкие разбеленные джинсы, свободную футболку и легкую рубашку из светлого денима. В макияже певица сделала акцент на губы.
По отдельности вещи смотрятся стильно, но комплект получился немного скучным и блеклым. Ему не хватает ярких деталей. Например, здесь лучше бы смотрелась более плотная белая футболка с черным минималистичным принтом или джинсы на 2-3 тона темнее. Была бы уместна и спортивная кепка тракер. 5 баллов».
Лаконичный кэжуал
Кристина Орбакайте во время прогулки с дочкой Клавой предпочла утеплиться – все-таки ветер, а ей нужно беречь горло. Правда, шарф, как считает наш эксперт, стоило бы взять поярче.
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: скрин соцсети
«Для выходного дня с семьей Кристина Орбакайте подобрала лаконичный и простой casual look в базовой палитре. Она выглядит стильно в удлиненном жакете песочной гаммы. Сегодня такой фасон в тренде. Расслабленный стиль певица дополнила удобными бежевыми лоферами.
Кристина Орбакайте хорошо подчеркнула свой высокий рост, уравновесив его одеждой оверсайз. Оттенки подобраны неплохо, но не хватает акцентной детали. Возможно, ею мог бы стать длинный яркий шарф или кроссовки трендового цвета. При этом, светлая холодная гамма гармонирует с блондом и освежает артистку. 6 баллов».
И в пир, и в мир
Кристина Орбакайте продемонстрировала образ, который можно смело копировать. Но только тем, кто обладает такими же параметрами фигуры, как и дочь Аллы Пугачевой.
Кристина Орбакайте в лавандовом платье в пол. Фото: соцсети
«В этом платье Кристина Орбакайте выглядит шикарно. Это, пожалуй, один из лучших ее нарядов вне сцены. Лаконично смотрится все — от прически и аккуратного макияжа до туфель в тон платья. Даже букет гармонирует с цветовой гаммой наряда.
Кристина Орбакайте выбрала правильную длину и фасон. Платье подчеркивает рост и стройность певицы. Широкий ремень визуально сужает талию — этот прием отлично подходит для спортивного типа фигуры, напоминающего вытянутый прямоугольник. Подол платья придает утонченности и женственности силуэту. Туфли-лодочки подошли к этому наряду идеально — и по цвету, и по форме.
Такой образ хорошо будет смотреться и на праздновании дня рождения в кругу родных, и для интервью, для фотосессии в журнале. Выбирая подобный аутфит для более торжественных событий, нужно сделать более активный макияж и дополнить образ крупным ожерельем или блестящим клатчем. 9 баллов».
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Подводим итоги
На этот раз в модной битве победила дружба! Или, точнее, родственные связи. Образы Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте получили одинаковое количество баллов от нашего эксперта, дизайнера Аники Керимовой, - 15 баллов. Яблочко от яблоньки, и правда, падает недалеко.
Справка Teleprogramma.pro
Аника Керимова – дизайнер, владелица модного Дома и собственного бренда Anika. Модный Дом Аники Керимовой самых известных в России. С дизайнером сотрудничают многие звезды российского шоу-бизнеса.
Дизайнер Аника Керимова. Фото: личный архив