«Модница недели»: кто круче одевается Алла Пугачева или Кристина Орбакайте - битва луков Примадонны и ее дочери

Пятнадцатого апреля Алла Пугачева отметила свое 74-летие, а двадцать пятого мая отпразднует 52-й день рождения дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Безусловно, обе они – непревзойденные дивы, ставшие иконами стиля.

Каждая по-своему уникальна и хороша. Но все же в эти праздничные для обеих дам дни мы решили сравнить – у кого их них чувство вкуса и стиля лучше. Оценила аутфиты Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Аника Керимова.

Расслабленный комплект

В черном пальто и белых брючках Алла Пугачева прогуливалась летом прошлого года по Рижскому взморью в Юрмале. Компанию ей составили сын и дочка – Гарри и Лиза.