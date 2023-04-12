«Убьют» любой образ: стилист назвала пять видов обуви, которые лучше срочно выкинуть

Весна всегда становится временем, когда многие обновляют гардероб. Однако старые вещи порой жалко выкидывать. Однако это необходимо делать. Стилист Марина Морикова рассказала в беседе с сайтом Teleprogramma.pro о том, какую обувь нужно выбросить, так как она устарела.
«Обувь всегда имеет большое значение для формирования образа. Она может как вытянуть самый простой, так и «убить» самый удачный.
Конечно есть модели, которые не устаревают с годами. К такой модели, например, можно отнести балетки Chanel, которые, кстати вернулись в моду. Не устаревают и классические модели кроссовок Adidas, например такие как Adidas Samba, впервые выпущенные в 50-х годах 20 века.
В большинстве же случаев обувь морально устаревает, меняется каблук, Форма носа и материалы. Если обуви 10 и более лет, в 99% случаев она будет выглядеть устаревшей», – пояснила эксперт.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Морикова выделила пять видов обуви, которая испортит любой образ в 2023 году.
1. Разбирая обувь осенне зимнего сезона, обратите внимание на сапоги и ботинки с излишними деталями и фурнитурой, не элегантным носом и неуклюжим каблуком или платформой. Такие варианты удешевляют образ.
2. Многим хочется простоты и удобства. Однако рекомендую отказаться от укороченных ботинок на шнурках, а также трикотажных лоуферов. Замените их на лаконичные лоуферы или слипоны, выполненные из кожи или замши нейтральных цветов: бежевого, черного, коричного цвета либо цвета экрю.
3. Туфли на платформе вернулась в моду благодаря возвращению тренда на 2000-е. Тем не менее от устаревших моделей в таком исполнении нужно избавиться уже давно, также как и от кроссовок на платформе.
4. Перфорированная обувь возможно и является дышащим вариантом на лето, однако она идет в разрез с современными модными тенденциями.
5. Туфли и босоножки на пробковой подошве, с обилием обилие декора также лучше убрать и не питать иллюзий о том, что когда -либо эти варианты станут актуальными вновь.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro