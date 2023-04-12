«Убьют» любой образ: стилист назвала пять видов обуви, которые лучше срочно выкинуть

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Морикова выделила пять видов обуви, которая испортит любой образ в 2023 году.

1. Разбирая обувь осенне зимнего сезона, обратите внимание на сапоги и ботинки с излишними деталями и фурнитурой, не элегантным носом и неуклюжим каблуком или платформой. Такие варианты удешевляют образ.

2. Многим хочется простоты и удобства. Однако рекомендую отказаться от укороченных ботинок на шнурках, а также трикотажных лоуферов. Замените их на лаконичные лоуферы или слипоны, выполненные из кожи или замши нейтральных цветов: бежевого, черного, коричного цвета либо цвета экрю.

3. Туфли на платформе вернулась в моду благодаря возвращению тренда на 2000-е. Тем не менее от устаревших моделей в таком исполнении нужно избавиться уже давно, также как и от кроссовок на платформе.

4. Перфорированная обувь возможно и является дышащим вариантом на лето, однако она идет в разрез с современными модными тенденциями.

5. Туфли и босоножки на пробковой подошве, с обилием обилие декора также лучше убрать и не питать иллюзий о том, что когда -либо эти варианты станут актуальными вновь.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.

Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.