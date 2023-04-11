Выдают провинциалку сразу: раскрыты 6 ошибок в стиле, которые портят любой образ

Также особенно аккуратными нужно быть с трикотажем. Стилист пояснил, что тонюсенькие кофточки со всем подряд носить не нужно. А если в гардеробе есть такая вещица с кружевом, стразами и вышивкой, то ее уже лучше выбросить.

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Многие считают, что черная обувь универсальная, но и она может выглядеть безвкусно. Темные туфли ни в коем случае нельзя носить с летними платьями и легкими светлыми нарядами, так как это смотрятся безобразно. Обувь нужно подбирать к наряду по цвету.

Эксперт признался, что каблуки лучше выбирать для каких-то особых случаев. А вот на прогулку идти на шпильках не стоит. Тем более, что сейчас больше в моде кроссовки, которые можно носить почти со всем.

Молодые блогерши все чаще делают длинные наращенные ногти, но это может выдать провинциальность. Особенно если ногти еще и с кричащим ярким дизайном. Сейчас в тренде более сдержанные цвета и минимализм.

Болеро тоже можно смело выкидывать. Эта вещь вышла из моды лет десять назад, и вряд ли в скором будущем вернется на подиумы, об этом пишет WomanHit.ru.