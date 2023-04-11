Где ставить клетку и чем кормить: орнитолог раскрыла все секреты содержания канареек в домашних условиях

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«Во-первых, у канарейки, как у любой птицы, должно быть удобно и комфортно в клетке. Не нужно содержать их в тесных клетках. У птицы должна быть достаточно пространства, чтобы она могла перелетать с жердочки на жердочку. Это обеспечить ей долгую и счастливую жизни! Для птицы движение также важно, как и для людей.

Питается канарейка, в основном, зерновой смесью. Эта смесь должна быть в кормушке всегда. Птица сама будет есть, когда ей будет это необходимо. Также птичке стоит периодически добавлять и животные корма. Прежде всего – яйцо, а лучший вариант – смесь из тертой морковки и небольшого количества подсушенного белого хлеба. Скорлупу этого яйца тоже целесообразно перетирать и туда же добавлять. Кальций птицам очень необходим для роста перьев и коготков. В обязательном порядке, чтобы в клетке была поилка с чистой водой.

Отмечу, что птички эти очень любят купаться, поэтому им нужно вешать специальную купалку, в которой они смогут поплескаться.

Канареек витаминизируют. Для этого им дают кусочки яблок или груш. Также они обожают молодые листья одуванчиков. Но эти цветы не нужно собрать вдоль трасс или городах, а то можно отравить птицу. Они хорошо едят свежие листья салата и капустные листья. Можно выращивать кошачью травку, но она не всем нравится.

Клетку нельзя ставить на сквозняке. Они не боятся холода, поэтому клетка может быть даже на не отапливаемом балконе, а вот сквозняков эти птицы не любят. Также клетку нельзя ставить в жару в место, куда попадают прямые солнечные лучи. Ну и зимой не нужно оставлять птиц на морозе.