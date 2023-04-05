«Возвращаются в моду»: Кети Топурия отметилась в трендовых брюках карго и самой актуальной жилетке сезона

Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» похвасталась весенним образом для настоящих модниц.

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала кумиром для миллионов людей. Певица отличается не только своим творчеством, но и стилем. Она всегда выглядит броско на сцене. Артистке удается подбирать луки, которые запоминаются. В обычной жизни ее наряды часто хвалят. В 36 лет она обладает стройной фигурой. 

На днях Топурия поделилась новым фото. Она похвасталась весенним образом. Певица облачилась в сливочные брюки карго с карманами, белую футболку и двухцветную стеганую жилетку. Лук дополняли ботинки в тон на шнуровке и большая кожаная сумка изумрудного цвета. Кети снова удивила поклонников. А для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Надя Иванова. 

«Мода на дутые объемные вещи не новая. Мы наблюдаем ее несколько сезонов. В последнее время объемные наряды заполонили подиум. Дутые вещи — актуальны. В весенне-летний сезон модницам приходится отказываться от пуховиков и брать дутые жилеты и даже дутые аксессуары: нейлоновые объемные сумки, обувь, даже босоножки с дутыми формами. Все это будет актуально в этом сезоне. 

Брюки карго были изобретены еще в 1938 году для солдат в Великобритании. Эти большие объемные карманы, которые расположены на колене или спереди на бедрах, раньше нужны были, чтобы туда убирать карты. 

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Такие брюки прижились и в обычной жизни. Позже они вошли в обиход рабочих. Последний пик моды таких брюк приходился на конец 90-х, начало 2000-х годов. Мы могли видеть их даже на поп-дивах во время их выступлений.

Такие брюки было актуально сочетать с блестящими топами, расшитыми люрексом. Сегодня они возвращаются в моду. Их снова сочетают с эпатажными яркими вещами. А если говорить про стиль кэжуал, то вполне допустим такой вариант, как у Кети. Можно носить с белой футболкой, лонгсливом, худи, жилетом. 

Здесь нет перчинки в стиле. Он достаточно понятен, прост и актуален. Такие образы входят в тренд андрогинности, поэтому если вы выбираете такой образ, то готовьтесь к тому, что вы лишитесь чувственности и женской привлекательности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro

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