«Возвращаются в моду»: Кети Топурия отметилась в трендовых брюках карго и самой актуальной жилетке сезона

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала кумиром для миллионов людей. Певица отличается не только своим творчеством, но и стилем. Она всегда выглядит броско на сцене. Артистке удается подбирать луки, которые запоминаются. В обычной жизни ее наряды часто хвалят. В 36 лет она обладает стройной фигурой.
На днях Топурия поделилась новым фото. Она похвасталась весенним образом. Певица облачилась в сливочные брюки карго с карманами, белую футболку и двухцветную стеганую жилетку. Лук дополняли ботинки в тон на шнуровке и большая кожаная сумка изумрудного цвета. Кети снова удивила поклонников. А для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Надя Иванова.
«Мода на дутые объемные вещи не новая. Мы наблюдаем ее несколько сезонов. В последнее время объемные наряды заполонили подиум. Дутые вещи — актуальны. В весенне-летний сезон модницам приходится отказываться от пуховиков и брать дутые жилеты и даже дутые аксессуары: нейлоновые объемные сумки, обувь, даже босоножки с дутыми формами. Все это будет актуально в этом сезоне.
Брюки карго были изобретены еще в 1938 году для солдат в Великобритании. Эти большие объемные карманы, которые расположены на колене или спереди на бедрах, раньше нужны были, чтобы туда убирать карты.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Такие брюки прижились и в обычной жизни. Позже они вошли в обиход рабочих. Последний пик моды таких брюк приходился на конец 90-х, начало 2000-х годов. Мы могли видеть их даже на поп-дивах во время их выступлений.
Такие брюки было актуально сочетать с блестящими топами, расшитыми люрексом. Сегодня они возвращаются в моду. Их снова сочетают с эпатажными яркими вещами. А если говорить про стиль кэжуал, то вполне допустим такой вариант, как у Кети. Можно носить с белой футболкой, лонгсливом, худи, жилетом.
Здесь нет перчинки в стиле. Он достаточно понятен, прост и актуален. Такие образы входят в тренд андрогинности, поэтому если вы выбираете такой образ, то готовьтесь к тому, что вы лишитесь чувственности и женской привлекательности», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro