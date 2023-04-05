«Возвращаются в моду»: Кети Топурия отметилась в трендовых брюках карго и самой актуальной жилетке сезона

На днях Топурия поделилась новым фото. Она похвасталась весенним образом. Певица облачилась в сливочные брюки карго с карманами, белую футболку и двухцветную стеганую жилетку. Лук дополняли ботинки в тон на шнуровке и большая кожаная сумка изумрудного цвета. Кети снова удивила поклонников. А для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Надя Иванова.

«Мода на дутые объемные вещи не новая. Мы наблюдаем ее несколько сезонов. В последнее время объемные наряды заполонили подиум. Дутые вещи — актуальны. В весенне-летний сезон модницам приходится отказываться от пуховиков и брать дутые жилеты и даже дутые аксессуары: нейлоновые объемные сумки, обувь, даже босоножки с дутыми формами. Все это будет актуально в этом сезоне.

Брюки карго были изобретены еще в 1938 году для солдат в Великобритании. Эти большие объемные карманы, которые расположены на колене или спереди на бедрах, раньше нужны были, чтобы туда убирать карты.