Берите на заметку: Ирина Шейк в самой трендовой косухе сезона и сапогах с «изюминкой» щегольнула в Нью-Йорке

Ирина Шейк уже давно дефилирует на показах. Она стала одной из самых известных российских топ-моделей. Однако Ирина много лет живет в США, где растит дочку Лею. Ее можно увидеть на улицах города и вечеринках. В 37 лет она не перестает восхищать своей стройной фигурой. А ее наряды всегда обсуждают в светской хронике.
Накануне Ирина провела время в Нью-Йорке, где отметилась на публике в весеннем образе. Она отдала предпочтение монохромном луку. Модель покрасовалась в мешковатом комбинезоне, а также косухе оверсайз и сапогах на шпильке с широким голенищем. А вот макияж звезда сделала максимально естественный.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Из предложенных дизайнерами модных вариантов косух, Ирина выбрала расслабленный оверсайз. Хотя на мой взгляд, укороченная приталенная, идеально села бы на её фигуру.
В тренде и сапоги Ирины. Узкий нос и широкие голенища – такие модели встречались в коллекциях на показах мод сезона. И это не самые широкие, из предложенных!
Весь образ смотрелся бы весьма обычным, если бы не острые носы сапог. Они вносят свою изюминку. При всей расслабленности силуэта, мрачности из-за черного цвета, вдруг появляется нотка изящности.
Плюсы: добавьте к своему образу хотя бы одну деталь, которая "выбивается" из общего стиля, и внимание окружающих вам обеспечено», – поделилась эксперт.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro