Берите на заметку: Ирина Шейк в самой трендовой косухе сезона и сапогах с «изюминкой» щегольнула в Нью-Йорке

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.

«Из предложенных дизайнерами модных вариантов косух, Ирина выбрала расслабленный оверсайз. Хотя на мой взгляд, укороченная приталенная, идеально села бы на её фигуру.

В тренде и сапоги Ирины. Узкий нос и широкие голенища – такие модели встречались в коллекциях на показах мод сезона. И это не самые широкие, из предложенных!

Весь образ смотрелся бы весьма обычным, если бы не острые носы сапог. Они вносят свою изюминку. При всей расслабленности силуэта, мрачности из-за черного цвета, вдруг появляется нотка изящности.

Плюсы: добавьте к своему образу хотя бы одну деталь, которая "выбивается" из общего стиля, и внимание окружающих вам обеспечено», – поделилась эксперт.