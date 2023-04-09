«Модница недели» на шоу «Моя мелодия»: Дубцова стала громоздкой, а Проскурякова промахнулась с платьем – у дочки лучше

На телеканале «Россия 1» с успехом идет шоу под названием «Моя мелодия», аналогов которому нет на отечественном телевидении. «Модница недели» тоже с интересом наблюдает событиями на проекте и отмечает, что уже в первом выпуске герои шоу продемонстрировали самые модные тренды весенне-летнего сезона 2023.
Образы участников шоу «Моя мелодия» оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Юлия Проскурякова: черный цвет сильнее нее
Юлия Проскурякова на шоу «Моя мелодия» отметилась вместе с дочкой Вероникой. И проиграла ей. В части, касающейся создания образа.
Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой. Фото: телеканал «Россия 1»
«Юлия Проскурякова – «натуралочка» по стилистическому типажу. Натуральность в доминанте + наивный романтизм диктуют соответствующие огранки. Ее можно сравнить с нежным цветком, и черный цвет драмы сильнее ее. У нее неконтрастная внешность, поэтому ее украсят нежные оттенки цветовой палитры, но никак ни черный. Не спасает ни легкая прозрачность, ни фасон, ни блестки...
Хотя, женственность, акцент на талии, прозрачность, бахрома и блеск — модные тенденции. Но в данном образе акцент на черном цвете, который не украсил Юлию, а утяжелил. Если бы ее платье было бы в тех же красках, что и платье дочери Вероники — это была бы ее история.
Сейчас такой разбег в модных трендах, что мы сами выбираем из моды то, что нас украсит, мода работает на нас. Сейчас модно быть стильным, взять из моды тренды, которые подходят своему стилю. Юлия промахнулась. Единственный плюс, это гармоничное сочетание прямых волос прически с ритмом линий бахромы платья. 8 баллов».
Филипп Киркоров: все про себя понимает
Поп-король Филипп Киркоров уже давно стал и королем эпатажа тоже. Где бы ни оказался Филипп Киркоров, он должен блистать, ну или, как минимум, блестеть.
Филипп Киркоров. Фото: телеканал «Россия 1»
«Филипп Киркоров в своем фирменном сценическом стиле и образе, который в гармонии с его персональным стилем, где доминирует драма. Не каждый может выдержать и нести стиль барокко, пусть и в декоративном исполнении. Обилие декора, бурлящие, эмоциональные линии, яркие насыщенные краски в цветах драгоценных камней соответствуют эмоциональной и яркой натуре Филиппа.
Он все про себя знает и понимает, поэтому, несмотря на яркий костюм, нет ни одной случайной детали. Как грамотно расположилось белое жабо в портретной зоне в цвет волос. Весь образ в черном монохроме, где акцентом выступает декор из разноцветных кристаллов, причем, все украшено единым узором: и одежда, и обувь, и бейсболка. Поэтому и воспринимается все единым ансамблем и подходит под один из самых модных трендов — аксессуары «принт в принт» с одеждой, только роль принта здесь выполняет узор из кристаллов.
Очень модные казаки, они - настоящий хедлайнер 2023 года. В топе модных трендов среди украшений и коктейльные кольца с яркими камнями на все пальцы. Все стильно, модно, уместно, в фирменной манере Филиппа, добавить нечего. 10 баллов».
Анна Ардова: уместность и гармония
Актриса Анна Ардова умеет носить яркие наряды. Такое не каждой даме по плечу, а ей – да!
Анна Ардова. Фото: телеканал «Россия 1»
«Анна Ардова в огненно-красном платье, словно пламя. У огня живая энергия, и очень грамотно эта энергия поддержана динамикой диагональных линий запаха, асимметрией в крое. Акцентом выступает цвет на фоне лаконичного кроя платья в стиле минимализма.
Очень гармонично тему движения поддерживают бурлящие волны в прическе, переходящие в кудри, правда, кудри очень скругленные, что смотрится контрастно на фоне четких прямых линий платья, но эта округлость поддержана круглым носом сапожек, шейным украшением и браслетом на руке.
Желтизна в цвете волос также гармонично сочетается с огненно-красным оттенком платья, поскольку огненным его делает наличие желтого пигмента в цвете. Гармонии и целостности добавляет дуэт красного платья с черной вставкой и черных сапожек с красной подошвой. Картинка сложилась. Ни добавить, ни убрать — 10 баллов».
Ваня Дмитриенко: обувь упростила образ
Фанатам Вани Дмитриенко не стоит бездумно копировать его образы. Песни он пишет лучше, чем разбирается в трендах.
Ваня Дмитриенко. Фото: телеканал «Россия 1»
«Ваня Дмитриенко одет модно, ярко, молодежно. В модном оверсайз-стиле, где все объемно: и брюки, и куртка-косуха. Модный градус усиливает кожа и яркий морковный цвет. Кожаные вещи в самых модных фаворитах в весенне-летнем сезоне 2023. Очень модные брюки, причем, в моде и их крой, и объем, и яркий принт в стиле «поп – арт».
Гармонии добавляет то, что в рисунке брюк объединены все цвета образа: белый, морковный, желто-бежевый (пшеничный) - в цвет волос. Но снижу бал за спортивную обувь. Спортивная тема немного сдала свои позиции. Спорт, конечно же, никуда не уйдет из повседневной динамичной жизни, но мы оцениваем сценический образ. И в данном случае, именно обувь упрощает созданный аутфит, поскольку он ситуативный — сценический. Сюда больше подошла бы кожаная обувь, грубая, объемная, которая уравновесила утрировано широкие плечи куртки и поддержала бы лоск сценического образа, а не уводило бы его в уличный стиль.
Тем более, мы видим на пальце коктейльное кольцо, а аксессуары должны петь все же в унисон. Кстати, коктейльные кольца в топе модных трендов среди украшений в весенне-летнем сезоне 2023. В любом случае, весь этот образ органичен с его молодостью и драйвом, поэтому 9 баллов он заслужил».
Ирина Дубцова: ярко и громоздко
Певица Ирина Дубцова выбрала грамотный наряд, но немного «борщнула» с объемами. Их слишком много.
Ирина Дубцова. Фото: телеканал «Россия 1»
«Ирина Дубцова выбрала яркий модный розовый цвет. Наличие такого цвета уже делает образ модным. Накидка из перьев также в модных фаворитах в весенне-летнем сезоне 2023, а перья усиливают модный градус, но и усугубляют ситуацию одновременно, добавляя объема силуэту. Хотя, Ирина молодец, добавив объема вширь, удлинила силуэт ввысь шляпой с высокой тульей и обувью на высоком каблуке, что сбалансировало пропорции фигуры.
Ирина - яркая брюнетка с контрастной внешностью и яркий розовый ей очень идет. Снижу балл за прическу. Роскошные распущенные волосы добавили объема в портретной зоне, где и так перья уже работают на объем, а если учесть, что у Ирины верхний тип фигуры, где основной объем сосредоточен в верхней части силуэта, то это утяжелило верх.
Можно было бы волосы убрать в хвост и надеть длинные серьги в виде нитей, в едином ритме с бахромой. Создать вертикальные линии в портретной зоне, тем самым облегчив плечи и визуально удлинив шею, но все не критично, поэтому 9 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла поделили актриса Анна Ардова и поп-король Филипп Киркоров. Их образы получили максимальную оценку стилиста. На втором месте с отставанием в один балл тоже расположились две звезды – Ваня Дмитриенко и Ирина Дубцова. Последнее, третье, место у Юлии Проскуряковой – она промахнулась с платьем.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив