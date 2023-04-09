«Модница недели» на шоу «Моя мелодия»: Дубцова стала громоздкой, а Проскурякова промахнулась с платьем – у дочки лучше

«Юлия Проскурякова – «натуралочка» по стилистическому типажу. Натуральность в доминанте + наивный романтизм диктуют соответствующие огранки. Ее можно сравнить с нежным цветком, и черный цвет драмы сильнее ее. У нее неконтрастная внешность, поэтому ее украсят нежные оттенки цветовой палитры, но никак ни черный. Не спасает ни легкая прозрачность, ни фасон, ни блестки...

Хотя, женственность, акцент на талии, прозрачность, бахрома и блеск — модные тенденции. Но в данном образе акцент на черном цвете, который не украсил Юлию, а утяжелил. Если бы ее платье было бы в тех же красках, что и платье дочери Вероники — это была бы ее история.

Сейчас такой разбег в модных трендах, что мы сами выбираем из моды то, что нас украсит, мода работает на нас. Сейчас модно быть стильным, взять из моды тренды, которые подходят своему стилю. Юлия промахнулась. Единственный плюс, это гармоничное сочетание прямых волос прически с ритмом линий бахромы платья. 8 баллов».