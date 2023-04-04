Стройнят и скрывают изъяны фигуры: 39-летняя Алсу в самых модных джинсах палаццо отметилась на отдыхе

В Дубае Алсу успела снять новый клип. Она дразнила поклонников кадрами, на которых была в новых образах. А вот 3 апреля певица отметилась в ресторане. Она предстала в рубашке черного цвета с принтом, остромодных джинсах палаццо и шлепках Prada. Артистка сделала акцент на своих тонких щиколотках.

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