Стройнят и скрывают изъяны фигуры: 39-летняя Алсу в самых модных джинсах палаццо отметилась на отдыхе

Алсу большую часть жизни выступает на сцене. Однако она продолжает выпускать новые песни и сниматься для телевизионных шоу. Примечательно, что певица в 39 лет обладает точеной фигурой и моложавым видом. При этом у артистки растет трое детей: Микелла, Сафина и Рафаэль. Но недавно она уехала в Дубай, а компанию ей составили подружки.
В Дубае Алсу успела снять новый клип. Она дразнила поклонников кадрами, на которых была в новых образах. А вот 3 апреля певица отметилась в ресторане. Она предстала в рубашке черного цвета с принтом, остромодных джинсах палаццо и шлепках Prada. Артистка сделала акцент на своих тонких щиколотках.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Степень близости людей определяется уютностью молчания. Надеюсь, у вас есть с кем помолчать», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Она получила множество комплиментов. Отметим, что стилисты ранее рассказали, что джинсы такого кроя скрывают изъяны фигуры и стройнят.