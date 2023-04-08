Самые яркие наряды Филиппа Киркорова, которые мы запомнили

Принято считать Филиппа Киркорова королем поп-сцены. Но правдивее было бы причислить артиста к королям эпатажа. В мире моды таких называют не трендсеттерами, а трэшсеттерами: «вырвиглазные» цвета, оставляющие чувство неловковсти костюмы и непрерывное ощущение праздника (пусть и без повода) - все это Киркоров. В обзоре «Телепрограммы» - эволюция образов Филиппа, которую можно обозначить одной фразой из его известной песни: «Ой, мама, шика дам!».
1985
Фото: You Tube
Первое появление Филиппа на ТВ. Строгий бежевый костюм, ни намека на грим или стразы. Сложно поверить, но этот скромный болгарский мальчик с прической одуванчика рядом с папой - будущий покоритель стадионов, страз и перьев. Исполнили Филипп и Бедрос трогательную песню «Алеша».
1988
Фото: Владимир Яцина/ТАСС
Мощный импульс карьере юного студента Училища имени Гнесиных дала сама Примадонна: Алла Пугачева, заметившая исполнителя на вернисаже Ильи Резника, пригласила его спеть в своих «Рождественских встречах». Уже тогда молодой певец заявил права на яркие наряды. В его гардеробе начали появляться свободные рубашки, широкие блестящие поясы, стразы и бомберы. А еще - широкополая шляпа.
1990-е
Фото: Persona Stars
Филипп окончательно оформил официальные отношения с перьями. Блестящие пиджаки, рубашки в золоте и серебре, блузы с рукавами-буф, костюмы с бахромой и аппликациями - все это он снабжал разным количеством страусиных аксессуаров.
2000-е
Фото: Global Look Press
В начале нулевых, когда случился тот самый скандал с розовой кофточкой не понравившейся артисту журналистки, Киркоров заметно похудел, обратился к панк-образу и был настолько уверен в себе, что даже не прибегал к услугам колориста. Его волосы украшала благородная седина. Заметно его старившая, надо признать.
2010-е
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Филипп постепенно отказывается от перьев и экзальтации, но не теряет страсти к экстравагантным и модным нарядам. Что на концертах, что за их пределами Киркоров все чаще появляется в трендовом монолуке: то газетный образ на одной из премий, то костюм кафельной плитки, то белоснежный фрак на новогоднюю ночь. Удивлять уровнем самоиронии и раскованности певец не перестает.
Фото: НТВ
Иногда Филипп может появиться в эфире в розовой шубе, чтобы зрители не расслаблялись и не забывали, кто в русском шоу-бизнесе отвечает за шок-контент.
Фото: Анатолий Жданов, фото: Global Look Press
Сверкающие пиджаки - еще одна неизбывная страсть артиста. Одним из самых запоминающихся образов стал блестящий пиджак Dolce & Gabbana: такой не гнушалась надеть на выступление сама Бейонсе. Филипп не скупится на блестящее - в миланском бутике Billionaire может запросто оставить €100 тыс. (8,3 млн руб.), покупая наряды. В пиджаках от тезки Плейна певец начал щеголять одним из первых в России, а в последнее время Киркоров переключился на Saint Laurent.
Фото: соцсети
Новый образ Филиппа Бедросовича вызвал оторопь даже у самых преданных фанатов. В 55 лет артист решился на серию пластических операций по улучшению фигуры, заметно схуднул и перекрасил волосы. Теперь его с кем только не сравнивают: и с Куртом Кобейном, и с главным героем сериала (и игры) «Ведьмак», и с вампиром из сказки, и с Клавой Кокой, и с Игорем Николаевым, и даже с Кончитой Вурст.