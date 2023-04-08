Самые яркие наряды Филиппа Киркорова, которые мы запомнили

Новый образ Филиппа Бедросовича вызвал оторопь даже у самых преданных фанатов. В 55 лет артист решился на серию пластических операций по улучшению фигуры, заметно схуднул и перекрасил волосы. Теперь его с кем только не сравнивают: и с Куртом Кобейном, и с главным героем сериала (и игры) «Ведьмак», и с вампиром из сказки, и с Клавой Кокой, и с Игорем Николаевым, и даже с Кончитой Вурст.