«Отлично скрывают жирочек на животе»: Бородина щегольнула в джинсах straight fit и в самых модных лоферах сезона

К слову, Бородина отдохнула в Париже. Там она устроила шопинг. А накануне телеведущая отправилась на съемки, а потом в ресторан, надев обновки. Она предстала в укороченных джинсах Alexander Wang, лонгсливе и черном жакете с акцентными плечами. Лук дополнили лоферы на толстой подошве и лаконичная сумка. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».