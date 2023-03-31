«Отлично скрывают жирочек на животе»: Бородина щегольнула в джинсах straight fit и в самых модных лоферах сезона

Ксения Бородина уже давно стала стала знаменитой. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Телеведущая часто выходит в свет и веселится с подругами на вечеринках. Она привыкла особое внимание уделять своему гардеробу. В 40 лет Ксения держит себя в форме. Однако недавно фанаты разглядели у нее выпирающий животик посл отпуска.
К слову, Бородина отдохнула в Париже. Там она устроила шопинг. А накануне телеведущая отправилась на съемки, а потом в ресторан, надев обновки. Она предстала в укороченных джинсах Alexander Wang, лонгсливе и черном жакете с акцентными плечами. Лук дополнили лоферы на толстой подошве и лаконичная сумка. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Образ Ксении Бородиной – идеальный аутфит не только для весны, а вообще вне сезонов. Базовые джинсы силуэта straight fit отлично скрывают жирочек на животе и животики. Это отличная посадка для многих типов фигур.
Если говорить о самом главном тренде в ее обрез, то это лоферы Prada – супермодная вещь. Также на ней жакет Balenciag приталенного силуэта, который моделирует фигуру. Он не из последней коллекции, но он является ключевым в образе. Такой стильный жакет делает фигуру и образ более интересным и вкусным», – поделилась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro