«Цвет добавляет роскоши и лоска»: 67-летняя Долина в костюме с брюками-трубами скрыла все изъяны фигуры

Многие поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Эффектный образ в черном монохроме. Черный цвет всегда занимал и занимает особое место на модном пьедестале во все времена. "Женщины тратят время на выбор цвета в одежде, не понимая, что нет ничего лучше его отсутствия. Черный – это абсолютная красота, совершенная гармония".

Коко Шанель. Но черный цвет коварен. Черный — цвет глубины и глубоких людей. Именно таким людям черный цвет добавляет роскоши и лоска. Черный цвет необычен тем, что он не содержит в себе цвета. Он абсолютно самодостаточен и блистать в нем могут лишь подобные ему самодостаточные люди. Подобное к подобному!

В персональный стиль Ларисы Долиной природой заложена контрастность и драма, что позволяет ей эффектно выглядеть в тотально черном. Макияж с акцентом на глаза в абсолютной гармонии с total black. Сам образ скомплектован в модной тенденции минимализма. В этом году на смену спортивной расслабленности пришла элегантность.

В моде костюмные комплекты. Брючный костюм Ларисы лаконичный в крое, без лишних деталей, но украшен двумя бантами, которые создают завязки в горловине и пояс, при этом один бантик миниатюрный, а второй более объемный, что делает образ интересным и женственным.

Создается модный контраст ИНЬ и ЯН, что добавляет эффекта. В моде и обувь на объемной платформе с устойчивым каблуком. Единственное, хочется снять сумочку и расправить бант на поясе. Но в целом, придраться не к чему. Образ стильный, модный и эффектный. Очень идет Ларисе Александровне. И еще немного о черном цвете... Черный цвет одновременно скромный и надменный.