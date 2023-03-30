«Цвет добавляет роскоши и лоска»: 67-летняя Долина в костюме с брюками-трубами скрыла все изъяны фигуры

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица отметилась на публике в монохромном образе, который оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она успела завоевать любовь публики. Певица в свои 57 лет продолжает строить карьеру. Она не только выпускает новые песни, но и следит за модой. Артистке удалось похудеть, поэтому она смело щеголяет в коротких нарядах. В ее гардеробе появились и яркие вещи. 

На этот раз Долина посетила премию Viktoria Russian National Music Awards 2023. Она выбрала черный монохромный образ. Костюм с объемной блузкой и брюками-трубами помог ей скрыть изъяны фигуры. Акцент на тонких щиколотках сделал певицу визуально еще стройнее. Она дополнила лук ботинками на платформе. 

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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Многие поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Эффектный образ в черном монохроме. Черный цвет всегда занимал и занимает особое место на модном пьедестале во все времена. "Женщины тратят время на выбор цвета в одежде, не понимая, что нет ничего лучше его отсутствия. Черный – это абсолютная красота, совершенная гармония".

Коко Шанель. Но черный цвет коварен. Черный — цвет глубины и глубоких людей. Именно таким людям черный цвет добавляет роскоши и лоска. Черный цвет необычен тем, что он не содержит в себе цвета. Он абсолютно самодостаточен и блистать в нем могут лишь подобные ему самодостаточные люди. Подобное к подобному!

В персональный стиль Ларисы Долиной природой заложена контрастность и драма, что позволяет ей эффектно выглядеть в тотально черном. Макияж с акцентом на глаза в абсолютной гармонии с total black. Сам образ скомплектован в модной тенденции минимализма. В этом году на смену спортивной расслабленности пришла элегантность.

В моде костюмные комплекты. Брючный костюм Ларисы лаконичный в крое, без лишних деталей, но украшен двумя бантами, которые создают завязки в горловине и пояс, при этом один бантик миниатюрный, а второй более объемный, что делает образ интересным и женственным.

Создается модный контраст ИНЬ и ЯН, что добавляет эффекта. В моде и обувь на объемной платформе с устойчивым каблуком. Единственное, хочется снять сумочку и расправить бант на поясе. Но в целом, придраться не к чему. Образ стильный, модный и эффектный. Очень идет Ларисе Александровне. И еще немного о черном цвете... Черный цвет одновременно скромный и надменный.

Он непринужденный и удобный, и вместе с тем, таинственный. Но более всего, черный цвет означает: "Я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня". Йоджи Ямамото», – поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.  Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций. 

 

Лариса Тимиряева. Фото:  Teleprogramma.pro

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