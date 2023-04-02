«Антимодница недели»: пять самых провальных светских выходов звезд – у Муцениеце ужасный вкус, а Пегова надела странное платье

На этот раз мы выбираем не Модницу недели, а Антимодницу. Иногда звезды выглядят так, что кажется, соревнуются за получение именно второго звания.
Наряды пяти известных дам, в которых они вышли в свет, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.
Агата Муцениеце: юбка из простыни плохого качества
Актриса Агата Муцениеце в этом наряде появилась на премьере фильма «Беспринципные в деревне». Мероприятие состоялось в день рождения Агаты Муцениеце, вероятно, поэтому она решила, что ей можно все. Даже такой наряд.
Агата Муцениеце. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro
«Чувство вкуса - редкое явление, и далеко не всем оно свойственно. Агата Муцениеце явно не может похвастаться наличием отменного вкуса. Белая юбка совершенно не сидит на актрисе, делает ее ноги короткими, фигуру бесформенной, да и в целом, юбка будто пошита из простыни плохого качества, а меховые тапки еще сильнее усугубляют ситуацию.
Что касаемо верхней части наряда, мне нравится. Если дополнить его брюками и туфлями на шпильке, образ мог бы получиться более, чем сносным. Агата хотела создать и продемонстрировать модный и современный лук, а получилось с точностью наоборот. 2 балла».
Эвелина Бледанс: накинула себе с десяток лет
Эвелина Бледанс в лавандовом костюме и шляпе пришла на премьеру фильма «Эскортницы». Судя по всему, актриса хочет, чтобы глядя на нее, ни у кого не возникало ассоциаций с той самой медсестрой из «Масок-шоу».
Эвелина Бледанс. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Эвелина Бледанс этим нарядом прибавила себе десяток лет и очень напомнила мне Светлану Светличную. Черная грубая обувь смотрится не уместно с нежно-лавандовым костюмом, хотя сам цвет актуален в 2023 году. 3 балла».
Мария Погребняк: попытка быть самой стильной провалена
Мария Погребня на презентации реалити-шоу ТНТ «Звезды в Африке» появилась в наряде в стиле «надела все лучшее сразу». Опасный прием, который всегда портит.
Мария Погребняк. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Мария Погребняк по-прежнему пытается быть самой стильной и модной в шоу-бизнесе, посоревноваться с ней в луках может только Анна Калашникова, усыпанная стразами. Если учитывать формат мероприятия, это была презентация нового сезона «Звезды в Африке», топ с перьями и шорты в стиле сафари вполне логичны. Но выглядит это, как минимум, странно.
Куда привычней смотрелся бы очередной наряд, укороченный по самое не хочу. Если рассматривать образ с профессиональной точки зрения, то топ нужно было выбрать более спокойный, или же заменить шорты на менее агрессивные. В итоге получился какой-то суп «солянка». Эксперимент считаю неудачным. 5 баллов».
Нелли Ермолаева: неграмотная подача образа
Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева этим нарядом фраппировала всех, посетивших премьеру фильма «Бешенство». То ли пальто, то ли дом…
Нелли Ермолаева. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro
«Я вижу в образе Нелли Ермолаевой общую концепцию, и сама идея лука интересная, прическа и макияж хорошо смотрятся в общем ансамбле. Вопрос только, как преподнесено, ведь подать наряд можно было гораздо эффектней, как минимум, показав ногу или часть тела, чтобы был хоть маленький намек на силуэтность. Любую вещь нужно уметь грамотно подать, особенно, если речь идет о красной дорожке. 7 баллов».
Ирина Пегова: не подходит этому платью
Актриса Ирина Пегова на премьере сериала СТС «Моя мама шпион», в котором играет главную роль, появилась в платье, которое, увы, ее испортило.
Ирина Пегова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Само платье красивое, цветочный принт сейчас в моде, но обувь и сумочка совершенно не сочетаются с нарядом. Более того, скажу, этому наряду не подходит и сама актриса. Платье плохо сидит на фигуре и совершенно не идет Ирине, оно делает ее квадратной. Я часто говорю, что дорого, не всегда красиво. Неважно, сколько вещь стоит, главное, чтобы она хорошо сидела на фигуре. 4 балла».
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Подводим итоги
Антимодницей недели становится Агата Муцениеце, продемонстрировавшая самый безвкусный лук. У нее первое место нашего апрельского баттла. На втором – Эвелина Бледанс, состарившая себя лавандовым костюмом и шляпой, на третьем – Ирина Пегова в платье, которому она не подходит.
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Стилист Руслан Громов. Фото: личный архив