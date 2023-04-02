«Антимодница недели»: пять самых провальных светских выходов звезд – у Муцениеце ужасный вкус, а Пегова надела странное платье

На этот раз мы выбираем не Модницу недели, а Антимодницу. Иногда звезды выглядят так, что кажется, соревнуются за получение именно второго звания.

Наряды пяти известных дам, в которых они вышли в свет, оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов.

Агата Муцениеце: юбка из простыни плохого качества

Актриса Агата Муцениеце в этом наряде появилась на премьере фильма «Беспринципные в деревне». Мероприятие состоялось в день рождения Агаты Муцениеце, вероятно, поэтому она решила, что ей можно все. Даже такой наряд.