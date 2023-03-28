«Сразу несколько фишек»: Алсу в самом трендовом костюме сезона в фисташковом оттенке щегольнула в Дубае

Поклонники восхитились тем, как выглядят Алсу. Ее осыпали комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Алсу в очень актуальном летнем костюме. Здесь есть сразу несколько фишек, которые отличают трендовость кроя. Во-первых, это приталенный силуэт. Если посмотреть на жакеты последних пяти-шести лет, то там вы увидите бесформенность и маскулинность. Здесь же демонстрируется женственные формы.

Затем присборенный рукав – тоже отличительная черта актуальной модели пиджака. Ну и брюки. На первый взгляд в них нет ничего особенного – прямые, широкие, с завышенной линией талии. Их трендовать с актуальных разрезах на штанинах.

Обувь и сумочка – базовые модели, актуальные не первый сезон. По цветовому сочетанию тоже нет какие-то интересны акцентов. Фишкой образа Алсу сделала сам костюм, а остальное к нему лишь прилагается», – высказался эксперт