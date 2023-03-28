«Сразу несколько фишек»: Алсу в самом трендовом костюме сезона в фисташковом оттенке щегольнула в Дубае

Недавно Алсу уехала в Дубай. Она успела не только снять новый клип, но и повеселиться с подругами. Артистка покрасовалась в остромодном костюме с приталенным жакетом и брюками клеш с разрезами. Наряд фисташкового цвета дополнили белые босоножки, а также сумка. С певицей гуляла жена Гарика Мартиросяна Жанна, а также Элина Джанибекян и Яна.
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Алсу с подругами. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядят Алсу. Ее осыпали комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Алсу в очень актуальном летнем костюме. Здесь есть сразу несколько фишек, которые отличают трендовость кроя. Во-первых, это приталенный силуэт. Если посмотреть на жакеты последних пяти-шести лет, то там вы увидите бесформенность и маскулинность. Здесь же демонстрируется женственные формы.
Затем присборенный рукав – тоже отличительная черта актуальной модели пиджака. Ну и брюки. На первый взгляд в них нет ничего особенного – прямые, широкие, с завышенной линией талии. Их трендовать с актуальных разрезах на штанинах.
Обувь и сумочка – базовые модели, актуальные не первый сезон. По цветовому сочетанию тоже нет какие-то интересны акцентов. Фишкой образа Алсу сделала сам костюм, а остальное к нему лишь прилагается», – высказался эксперт
Алсу с подругами. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro