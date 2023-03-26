«Модница недели» на шоу «Маска»: почему Регина Тодоренко ужасна в образе Одри Хепберн, но хороша в наряде Маргариты

В четвертом сезоне шоу «Маска» судья проекта, телеведущая Регина Тодоренко пообещала представать в образах известных киногероинь. И держит свое слово. Почти в каждом выпуске Регина Тодоренко перевоплощается в известных див. Она появлялась на экране в образе цыганки Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери», Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», Маргариты из «Мастера и Маргариты».

Насколько удачными были перевоплощения Регины Тодоренко, оценила модный эксперт Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

В перьях и золоте

В этом не очень растиражированном образе Регина Тодоренко появилась в первом выпуске «Маски». Намек на то, что она — чистое золото?!