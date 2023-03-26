«Модница недели» на шоу «Маска»: почему Регина Тодоренко ужасна в образе Одри Хепберн, но хороша в наряде Маргариты

В четвертом сезоне шоу «Маска» судья проекта, телеведущая Регина Тодоренко пообещала представать в образах известных киногероинь. И держит свое слово. Почти в каждом выпуске Регина Тодоренко перевоплощается в известных див. Она появлялась на экране в образе цыганки Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери», Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», Маргариты из «Мастера и Маргариты».
Насколько удачными были перевоплощения Регины Тодоренко, оценила модный эксперт Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Елена Бестави.
В перьях и золоте
В этом не очень растиражированном образе Регина Тодоренко появилась в первом выпуске «Маски». Намек на то, что она — чистое золото?!
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«С точки зрения модных тенденций, образ на десять баллов. В тренде все: перья, золото, блеск. Но визуально смотрится достаточно тяжело. Регина Тодоренко теряется в этом цвете и визуальном объеме. 7 баллов».
Образ Эсмеральды — «Собор Парижской Богоматери»
В одном из выпусков шоу «Маска» Регина Тодоренко предстала в образе цыганки Эсмеральды и … стала объектом для критики.
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«На мой взгляд, этот образ «притянут» к образу Эсмеральды. Это больше пародия, чем попадание в образ. Повязанная на белую атласную юбку шаль с монетами, распущенные волосы и два браслета, вероятно, должны были убедить нас, что мы видим цыганку. Именно юбка рушит задуманный образ. Не той длины, не того цвета. Останови Регина свой выбор на платье такого цвета, как топ, отдав предпочтение варианту с расклешенной юбкой. Было бы гораздо интереснее. А так — 2 балла».
Образ Холли Голайтли — «Завтрак у Тиффани»
Регина Тодоренко повторила наряд, в котором в культовом фильме блистала актриса Одри Хепберн. И опять — полный провал.
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Чтобы быть объективным, нужно уметь отказываться от стереотипов. Я не могу. Регины слишком много для этого образа. У нее более сложная внешность. Нет утонченности Одри Хепберн. Костюм повторили хорошо. Но он не к лицу Регине Тодоренко. 5 баллов».
Образ Маргариты — «Мастер и Маргарита»
На этот раз Регина Тодоренко не промахнулась и попала в «десяточку». Режиссерам на заметку!
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Я восхищена! Этот образ подтверждает мои слова. Сложная внешность Регины тяготеет к драматическому стилю. А одна из эмоций этого стиля — царственность. Посмотрите — стать, осанка. Плащ, словно королевская мантия. И эта шляпка с вуалью чем-то похожа на тиару. Перед нами сама королева! 10 баллов».
Владычица морская
Регина Тодоренко в роскошном платье цвета морской волны восхитила не только поклонников шоу «Маска», но профессионального стилиста.
Регина Тодоренко (на фото слева), Филипп Киркоров и Валерия на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Ощущение, что Регина вышла из пучины волн. Капли воды запутались в волосах. Очень интересная фактура ткани платья. Сразу представляется берег теплого океана. Мне нравится! 10 баллов».
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Подводим итоги
Первое место в нашем модном баттле поделили два образа Регины Тодоренко — тотал блэк Маргариты и платье морской владычицы. На втором месте — золотой наряд Регины Тодоренко. На третьем — образ, который на экране воплощала Одри Хепберн.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: личный архив