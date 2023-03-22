Семейный альбом Валерия Сюткина: как выглядел певец в детстве и молодости

Заслуженный артист РФ, композитор, автор текстов и певец Валерий Сюткин отмечает 65-й день рождения. Музыкант в отличной физической и творческой форме - до сих пор активно дает концерты. Мы пролистали фотоальбом юбиляра и рассказываем истории о главных этапах его жизни.
1968
Москвич во втором поколении, 10-летний Валера Сюткин на каникулах в Сочи. Со школы и до сих пор болеет за «Спартак». Мама пришила на футболку Валере 11-й номер, как у нападающего Галимзяна Хусаинова, и он гонял мяч с мальчишками. В старших классах играл и пел в школьном ансамбле. До службы в армии работал учеником повара в ресторане. Служил в воинской части ВВС Краснознаменного Дальневосточного военного округа: днем обслуживал самолеты, вечером с ансамблем части «Полет» играл в местном Доме офицеров.
1986
Фото: zodchiegroup.ru
Сюткин на сцене с группой «Зодчие» - крайний справа. Он решил отказаться от приличных заработков проводника на зарубежных маршрутах, выбрав сцену. Даже окончил музыкальное училище по специальности «дирижер-хоровик». После «Зодчих» создал трио «Фэн-о-мэн», записал альбом «Икра зернистая», получил приз зрительских симпатий на Международном конкурсе «Ступень к Парнасу».
1994
Фото: Александр Блотницкий/PhotoXPress.ru
Валерий Сюткин поет с Жанной Агузаровой на концерте к 10-летию группы «Браво». Сюткин сменил Агузарову, став на 5 лет солистом коллектива. Вместе с Евгением Хавтаном они написали песню «Вася», с которой начался новый виток популярности «Браво». При участии Сюткина как автора и исполнителя выпущены альбомы «Стиляги из Москвы», «Московский бит», «Дорога в облака». Группа мимикрирует под стиляг 60-х: Сюткина уговорили избавиться от шевелюры, а фишкой имиджа стали интересные галстуки. Поклонники на концертах заваливают ими участников группы.
Валерий ушел из «Браво», договорившись с Хавтаном о разделе хитов, и создал группу «Сюткин и Ко», с которой записал альбомы «То, что надо», «Радио ночных дорог» и другие.
2017
Фото: соцсети
Юбиляр с мамой Брониславой Андреевной очень близок. Женщина в прошлом научный сотрудник, сейчас ей 89 лет. «Еще два года назад мама ни одной балетной постановки не пропускала, - рассказывает Сюткин. - А теперь только во двор выходит, голубей покормить, но мы и этому рады - все-таки возраст». Два года назад мама музыканта тяжело перенесла ковид, после которого случился инсульт, поэтому теперь с ней живет помощница.
2022
Фото: соцсети
Младшей дочери музыканта Виоле 26 лет, она живет с родителями, хотя есть и своя квартира. Но так как Виола пока не замужем, то решила жить с мамой и папой - а они и рады. Виола окончила режиссерский факультет университета Сорбонны, также у нее есть диплом театроведа и историка искусств. Виола Сюткина работает продюсером и завтруппой в Театре на Малой Бронной. Говорят, что худрук Константин Богомолов ей доверяет.
Еще у музыканта 42-летняя дочь Елена от первого брака, подарившая отцу внучку Василису - ей сейчас 9 лет. 35-летний сын Максим (от второго брака) успешен в туристическом бизнесе.
Все трое детей Сюткина с берутся на его концерте 13 апреля, в день рождения рок-н-ролла - такая традиция. Потом пойдут в ресторан - болтать и делиться новостями.
2023
Фото: соцсети
На фото музыкант с женой Виолой (в этом году они отметят 30 лет совместной жизни) и их сыном Львом. Малыша называют Лео, ему скоро 3 года. Валерий говорит, что младший сын для него - источник энергии и позитива. Сюткин определился к 65 годам со смыслом жизни: быть рядом с детьми как можно дольше.