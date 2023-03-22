Семейный альбом Валерия Сюткина: как выглядел певец в детстве и молодости

Заслуженный артист РФ, композитор, автор текстов и певец Валерий Сюткин отмечает 65-й день рождения. Музыкант в отличной физической и творческой форме - до сих пор активно дает концерты. Мы пролистали фотоальбом юбиляра и рассказываем истории о главных этапах его жизни.

1968

Москвич во втором поколении, 10-летний Валера Сюткин на каникулах в Сочи. Со школы и до сих пор болеет за «Спартак». Мама пришила на футболку Валере 11-й номер, как у нападающего Галимзяна Хусаинова, и он гонял мяч с мальчишками. В старших классах играл и пел в школьном ансамбле. До службы в армии работал учеником повара в ресторане. Служил в воинской части ВВС Краснознаменного Дальневосточного военного округа: днем обслуживал самолеты, вечером с ансамблем части «Полет» играл в местном Доме офицеров.

1986