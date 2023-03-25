Розы, бахрома и шелк: самые заметные наряды «Оскара-2023»

Певица и актриса удивила худобой: теперь при росте 155 см она весит лишь 42 кг, а раньше набирала 53 - 55 кг. Гага сбрасывает вес ради съемок в продолжении фильма «Джокер».

На церемонию она пришла в наряде от Versace. Прозрачные вставки - самый громкий тренд года. С такой талией можно носить и заниженную талию - вид пикантный со всех сторон. Артистка качает ягодицы - уж очень они у нее аппетитные. Платье отшито идеально.

Рианна