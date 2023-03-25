Розы, бахрома и шелк: самые заметные наряды «Оскара-2023»

Леди Гага
Обсуждали не только сексапильное платье Леди Гаги, но и несвойственную для звезд отзывчивость по отношению к фотографам. Один из них, обвешанный техникой, оступился и упал, снимая идущую со свитой Гагу. Артистка это заметила и подошла помочь репортеру, тот отреагировал неожиданно - похлопал одобрительно Гагу по ягодицам.
Фото: Reuters
Певица и актриса удивила худобой: теперь при росте 155 см она весит лишь 42 кг, а раньше набирала 53 - 55 кг. Гага сбрасывает вес ради съемок в продолжении фильма «Джокер».
На церемонию она пришла в наряде от Versace. Прозрачные вставки - самый громкий тренд года. С такой талией можно носить и заниженную талию - вид пикантный со всех сторон. Артистка качает ягодицы - уж очень они у нее аппетитные. Платье отшито идеально.
Рианна
Фото: Global Look Press
35-летняя Рианна ждет второго ребенка и всячески подчеркивает свое интересное положение. На «Оскаре» она сменила пару нарядов, этот - самый удачный, от Bottega Veneta. Хороши юбка из шелка и перчатки из бархата - сейчас очень модно носить натуральные ткани. Шубка-накидка - роскошная вещь, сделанная на заказ для звезды. С помощью одежды Рианне удается быть заметной и в центре внимания. Рядом, как обычно, муж - рэпер A$AP Rocky.
Мария Шарапова
Фото: Global Look Press
Легенда большого тенниса пришла на вечеринку после премии, где выпивали и закусывали. Теннисистка пришла в шелковом платье от Emilia Wickstead. Бесформенный балахон почем зря скрывает идеальную фигуру спортсменки - такие наряды хороши для тех, кто хочет скрыть лишний вес. Зато очень удачно сочетаются модные туфли «привет нулевым» и длинные перчатки.
На церемонию вручения самой престижной кинопремии мира звезды наряжаются во все лучшее, что только могут себе позволить. Но модные провалы все равно случаются. Со стилистом Анваром Очиловым мы присмотрелись к самым обсуждаемым нарядам на «Оскаре-2023».
Сальма Хайек
Фото: Reuters
Сальма зачем-то согласилась надеть наряд от бренда Gucci, который ей не идет и портит фигуру. Он подчеркивает недостатки - на талии ткань собирается гармошкой, отчего даже у стройных женщин прорисовывается животик. Это из-за неудачного сочетания цвета, ткани и кроя платья. У 56-летней Хайек большая грудь из-за имплантов четвертого размера. Ужасная петля на шее зажимает грудь в тиски. Вердикт один: снимите это немедленно!
Мишель Йео
Фото: Reuters
Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу». 60-летняя звезда пришла за наградой в лохматом платье от Dior. Для 2023 года это просто идеальное платье невесты из дорогого свадебного салона. Прозрачная вставка и бахрома делают наряд остроактуальным.
Холли Берри и Николь Кидман
Фото: Global Look Press
Оказывается, подружки - любительницы цветочков на платьях. У 56-летней Холли в платье от Tamara Ralph все удачно: разрез с розочками добавляет женственности, платье идеального кроя. 55-летняя Николь Кидман пришла в Armani Prive: стандартный праздничный наряд, а роза должна быть одна - на бедре, вторая просто лишняя. Модели туфель у артисток из нулевых - так теперь очень модно.