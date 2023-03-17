«Мини-боб», «Паж» – ретро элегантность: названы три самые трендовые стрижки весны 2023

Каждый год появляются новые тенденции в мире моды. Стрижки также имеют свойство устаревать, поэтому на смену одной стрижке приходит другая. Модельер Наз Маер рассказала сайту Teleprogramma.pro, какие стрижки в тренде весной 2023. Он выделил три варианта, которые очень популярны.
«Мини-боб»
Классная стрижка, когда передние пряди не опускаются ниже линии лица. Это выбор современной девушки, у которой нет возможности тратить много времени на укладку. В данном случае достаточно высушить волосы феном и они сами прекрасно лягут. Исключение составляет пористый волос. В таком случае достаточно немного протянуть верхние пряди утюжком и укладка, как в салоне вам обеспечена.
К слову, ее носили многие звезды от Евы Лонгории до Алсу.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Паж»
Аккуратная стрижка, по способу ухода схожа с мини-бобом, за что и получила путевку в жизнь. Хотя этой стрижке на минуточку 40 лет! Она прекрасно подойдет девушкам, которые предпочитают французский стиль, но будет не менее эффектна оттенять рокерскую тематику и даже гранж.
Сейчас не многие отваживаются на такую прическу, но она выглядит эффектно. Ее носили модель Зендая, а также певица Марье Матье.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Марье Матье. Фото: Global Look Press
Андеркат на кудрявых волосах
Женщины позаимствовали у мужчин не только одежду, но и эту прическу. В принципе можно носить и просто андеркат, но в сочетании с натуральными кудрявыми волосами вы убиваете разом двух зайцев. Во-первых, сочетаете женственность и маскулинность. Во-вторых, избавляете себя от необходимости сложного ухода за кудрявыми волосами.
Отметим, что это стрижка, когда выбривают волосы по бокам, а вот на макушке оставляют довольно длинные волосы и носят их с объемом. Такая стрижка в топе у мужчин много лет.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro