«Мини-боб», «Паж» – ретро элегантность: названы три самые трендовые стрижки весны 2023

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды

Модельер Наз Маер назвал стрижки, которые находятся на пике популярности.

Каждый год появляются новые тенденции в мире моды. Стрижки также имеют свойство устаревать, поэтому на смену одной стрижке приходит другая. Модельер Наз Маер рассказала сайту   Teleprogramma.pro, какие стрижки в тренде весной 2023. Он выделил три варианта, которые очень популярны. 

«Мини-боб»

Классная стрижка, когда передние пряди не опускаются ниже линии лица. Это выбор современной девушки, у которой нет возможности тратить много времени на укладку. В данном случае достаточно высушить волосы феном и они сами прекрасно лягут. Исключение составляет пористый волос. В таком случае достаточно немного протянуть верхние пряди утюжком и укладка, как в салоне вам обеспечена.

К слову, ее носили многие звезды от Евы Лонгории до Алсу. 

Алсу. Фото: соцсети звезды

«Паж»

Аккуратная стрижка, по способу ухода схожа с мини-бобом, за что и получила путевку в жизнь. Хотя этой стрижке на минуточку 40 лет! Она прекрасно подойдет девушкам, которые предпочитают французский стиль, но будет не менее эффектна оттенять рокерскую тематику и даже гранж.

Сейчас не многие отваживаются на такую прическу, но она выглядит эффектно. Ее носили модель Зендая, а также певица Марье Матье.

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Марье Матье. Фото: Global Look Press

Андеркат на  кудрявых волосах

Женщины позаимствовали у мужчин не только одежду, но и эту прическу. В принципе можно носить и просто андеркат, но в сочетании с натуральными кудрявыми волосами вы убиваете разом двух зайцев. Во-первых, сочетаете женственность и маскулинность. Во-вторых, избавляете себя от необходимости сложного ухода за кудрявыми волосами.

Отметим, что это стрижка, когда выбривают волосы по бокам, а вот на макушке оставляют довольно длинные волосы и носят их с объемом. Такая стрижка в топе у мужчин много лет. 

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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