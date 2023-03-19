«Модница недели» в астрологии: Василиса Володина одевается банально, а Тамара Глоба равнодушна к моде и стилю

В нашем модном баттле сошлись сегодня две известные дамы, которых прославила программа «Давай поженимся!» Первого канала. Астрологи Василиса Володина и Тамара Глоба когда-то по очереди давали советы по выбору партнеров. Теперь же их прогнозы с замиранием сердца читают все! Конечно же, и Глоба, и Володина далеки от мира моды, но в последнее время очень часто появляются в публичном пространстве. А это обязывает выглядеть модно.

Спойлер – обеим надо учиться стилю или же нанять профессионалов, которые будут их одевать. Наряды Василисы Володиной и Тамары Глобы изучила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.

«Дамы представляют не фэшн-индустрию, а другие области. И с точки зрения стиля, здесь явно читается нехватка знаний, может быть, нехватка профессиональных консультаций. Но в любом случае, я не буду слишком строга, просто укажу на какие-то моменты», - отметила культуролог моды, стилист Надя Иванова.

Василиса Володина: банальный образ

Астролог Василиса Володина в микроблоге обожает демонстрировать всевозможные наряды, показывая, насколько обширный у нее гардероб. Но формула, лучше меньше, да лучше, работает и в этом случае.