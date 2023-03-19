«Модница недели» в астрологии: Василиса Володина одевается банально, а Тамара Глоба равнодушна к моде и стилю

В нашем модном баттле сошлись сегодня две известные дамы, которых прославила программа «Давай поженимся!» Первого канала. Астрологи Василиса Володина и Тамара Глоба когда-то по очереди давали советы по выбору партнеров. Теперь же их прогнозы с замиранием сердца читают все! Конечно же, и Глоба, и Володина далеки от мира моды, но в последнее время очень часто появляются в публичном пространстве. А это обязывает выглядеть модно.
Спойлер – обеим надо учиться стилю или же нанять профессионалов, которые будут их одевать. Наряды Василисы Володиной и Тамары Глобы изучила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова.
«Дамы представляют не фэшн-индустрию, а другие области. И с точки зрения стиля, здесь явно читается нехватка знаний, может быть, нехватка профессиональных консультаций. Но в любом случае, я не буду слишком строга, просто укажу на какие-то моменты», - отметила культуролог моды, стилист Надя Иванова.
Василиса Володина: банальный образ
Астролог Василиса Володина в микроблоге обожает демонстрировать всевозможные наряды, показывая, насколько обширный у нее гардероб. Но формула, лучше меньше, да лучше, работает и в этом случае.
Василиса Володина в наряде с сердечками. Фото: соцсети
«Идея данного комплекта мне понятна. Главным выразительным средством здесь является принт в виде сердца. Он вполне себе допустим. Кстати, такая мультяшная, детская тематика в принтах – хит 2023 года. Недавно прошли Недели моды, и тема мультяшности была достаточно ярко представлена на показах многих дизайнеров. Но что касается данной интерпретации, мне все-таки видится здесь не очень актуальный, не очень современный образ.
Почему? Если бы Василиса оставила футболку с этим принтом и надела бы даже обычные джинсы, смотрелось бы интереснее. Например, сейчас очень актуальны прямые джинсы трубы. Был бы молодежный стайлинг. Или, если бы она оставила плиссированную юбку и добавила бы к ней кружевную или шифоновую блузу с большим бантом в неоромантическом стиле, образ был бы интереснее.
А так – образ получился простоватым и банальным. И тема сердечек утрирована, не сочетается с возрастной категорией. Не хватает аксессуаров. Может быть, ситуацию спас бы широкий ремень, широкие браслеты, серьги. Тонкий кулончик на шее не добавляет какой-то интересной нотки этому образу. 5 баллов».
Василиса Володина: эстетика 90-х
Если вам показалось, что этот наряд астролога Василисы Володиной крайне неудачен, то вам не показалось. Профессионал с вами солидарен.
Василиса Володина. Фото: скрин соцсети
«Блестящий спортивный костюм Василисы Володиной напоминает эстетику 90-х, эстетику братков, когда была такая мода на спортивные костюмы, блестящие ткани, опущенную линию плеча. Если она в таком костюме ходит дома, едет на дачу на шашлыки – это вариант. В других ситуациях я его просто не вижу. Это, однозначно, антитренд.
Цветовая гамма не подходит Василисе, у нее более нежный цветотип. А здесь – оттенок приглушенный и грязный, не самый лучший вариант. Возможно, Василису подвигло на этот наряд сочетание полосок на блузе с цветом ее волос. Это самый провальный образ из четырех представленных. 3 балла».
Тамара Глоба: образ хорошей ученицы из школы стиля
Как ни странно, но этот наряд астролога Тамары Глоба признан лучшим в нашей модной подборке.
Тамара Глоба. Фото: Global Look Press
«Этот образ Тамары Глобы - наиболее удачный из четырех представленных в этой подборке. Я вижу правильные пропорции – удлиненное платье в мягких драпировках в стиле неоклассицизма. Подходит всем и хорошо нивелирует крупные пропорции фигуры, при условии структурирующего жакета. Они хорошо смотрятся, друг друга дополняют. И вот этот контраст добавляет нотки элегантности, правильности в образ.
Украшения и аксессуары, которые Тамара подобрала, тоже удачны. Удлиненные бусы визуально вытягивают шею и нивелируют достаточно тяжелую нижнюю челюсть Тамары. Обувь по цвету перекликается с оттенком жакета. Нельзя сказать, что этот образ трендовый. Но это образ хорошей ученицы из школы стиля – все по правилам, все по классике.
Единственное, что меня здесь смущает, это колготки. Они по тону темнее кожи Тамары и к тому же блестят. Я не знаю, кто придумал выпускать телесные колготки с блеском, я бы у этих людей отобрала лицензию, потому что они никого не украшают. И если мы подбираем колготки, то это должны быть матовые тонкие колготки 15 ден, оттенка кожи. 9 баллов».
Тамара Глоба: случайный набор одежды
В этом наряде астролог Тамара Глоба приходила на интервью к Надежде Стрелец в прошлом году. Прогнозы, которые тогда озвучила Тамара Глоба, стали настоящим хитом, люди готовы жадно читать до сих пор. А вот с точки зрения стиля, астролог Тамара Глоба, хитом считаться не может.
Тамара Глоба. Фото: скрин Youtube.com
«Первый образ Тамары Глобы я похвалила, а за второй вынуждена поругать, потому что я вижу случайность комплекта одежды. Я не могу назвать это образом, стайлингом. Это случайный набор одежды. Полувер красивого оттенка, но я не уверена, что он подходит Тамаре по цветотипу. Он делает ее болезненной, не самый выигрышный тон для Тамары.
К тому же, он конфликтно сочетается с синей юбкой. В современных трендах мы можем наблюдать такое нетривиальное и даже противоречивое сочетание оттенков, если они объединены, например, аксессуарами или какой-то общей идеей. Здесь они тоже абсолютно случайны. Серая обувь тоже неудачна.
Как этот комплект можно было спасти? Наверное, добавив каких-то аксессуаров. Например, шейный платок, который бы объединял оттенки одежды и цвета волос Тамары. Полусапожки я бы поменяла на синие туфли, например. Не хватает аксессуаров и целостности. Но такие вариации я часто вижу на наших девушках и женщинах. Так происходит, когда мы не задумываемся об идее нашего образа. А это нужно, чтобы выглядеть стильно, современно и чувствовать себя комфортно. 5 баллов».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Подводим итоги
Победителем нашего модного баттла становится Тамара Глоба, она обошла Василису Володину по сумме баллов. За два наряда Тамара Глоба получила 14 баллов, Василиса Володина – всего 8.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
Надя Иванова. Фото: личный архив