«Скрывает несовершенства»: Алсу в алом костюме с брюками палаццо щегольнула в ресторане с подругами

Алсу уже много лет строит карьеру на сцен. Она продолжает выпускать песни и участвовать в телевизионных шоу. Певица для многих поклонников стала иконой стиля. В свои 39 лет она обладает стройной фигурой. Артистка зачастую носит вечерние платья. А недавно она устроила шопинг, закупив наряды на весну.
А на днях Алсу провела время с подругами. Она отпраздновала Международный женский день в ресторане. Для особенного вечера певица выбрала яркий образ. Она щегольнула в алом костюме с приталенным жакетом и брюками-палаццо. Артистка подчеркнула свою хрупкую фигуру. Звезда похвасталась букетом цветов.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены ее образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Очень приятно видеть Алсу не в базе. Безусловно, красный цвет идёт девушкам с восточным типажом внешности. Он оттеняет волосы и кожу, делает более выразительным лицо.
Что касается силуэта, то оценить сложно. Судя по всему, комплект состоится из двух предметов. Первый – брюки палаццо. Отличный инструмент для вытягивания фигуры, удлинения ног, сокрытия многих несовершенств. Второй – несомненно трендовой жакет. Жакеты-камзолы сейчас особенно актуальны, но а данном случае перед нами усредненный вариант не явный, за счет двубортного ворота и разрезов на рукавах», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro