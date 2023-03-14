«Скрывает несовершенства»: Алсу в алом костюме с брюками палаццо щегольнула в ресторане с подругами

А на днях Алсу провела время с подругами. Она отпраздновала Международный женский день в ресторане. Для особенного вечера певица выбрала яркий образ. Она щегольнула в алом костюме с приталенным жакетом и брюками-палаццо. Артистка подчеркнула свою хрупкую фигуру. Звезда похвасталась букетом цветов.

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