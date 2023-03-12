«Модница недели» в сериале «Папины дочки»: Арзамасовой надо учиться моде у своей героини, а Карпович имеет реноме первой красавицы

В конце января стартовали съемки 21 сезона сериала «Папины дочки», которые зрители увидят уже в этом году. В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемок. Пользуясь случаем, «Модница недели» решила оценить образы персонажей культового сериала вместе с дизайнером Назом Маером.
Маша Васнецова – Мирослава Карпович
Старшая из сестер Васнецовых в первых сезонах сериала успевала все – и в школе учиться, и на дискотеки ходить, и за сестрами присматривать. А еще Маша обожала красиво одеваться.
Мирослава Карпович в сериале «Папины дочки». Фото: Start
«Маша, по всей видимости, останется заядлой модницей даже спустя десять лет. Однако сразу видно, что девушка подросла, и ее вкус эволюционировал из подростковых розовых чулок во что-то более элегантное, но не менее яркое. Сохранилась фирменная стрижка-каре, но теперь героиня блистает более удачным и современным цветом волос. Судя по кадру в пестрой эко-шубе, Маша все так же наслаждается жизнью, ходит на свидания и вечеринки и поддерживает репутацию первой красавицы. 10 баллов».
Галина Сергеевна Васнецова – Лиза Арзамасова
Персонаж Лизы Арзамасовой заметно преобразился. Судя по всему, Галина Сергеевна из душной «ботанички» превратилась в стильную юную даму.
Лиза Арзамасова (крайняя слева) в сериале «Папины дочки». Фото: Start
«Актриса Лиза Арзамасова много раз становилась героиней нашей рубрики и всегда поражала умением одеться так, чтобы выглядеть на десять лет старше и на двадцать отставать от моды. Но костюмеры сериала выбрали более разумное направление, которое актрисе стоило бы перенести и в реальную жизнь. Должно быть, закончив учебу и начав свой карьерный путь, Галина Сергеевна обратилась к старшей сестре Маше за парой модных советов. 10 баллов».
Веник (на фото крайний справа) стал многодетным папой и зятем Сергея Васнецова. Стиль мужчин за десятилетие остался прежним. Консерваторы!
«Что касается стиля мужских персонажей сериала, то он совсем не изменился - Вениамин (актер Филипп Бледный – прим. ред.) все так же ходит в самых простых водолазках, как и подобает эдакому «ботанику», а отец большого семейства Сергей Васнецов (актер Андрей Леонов – прим. ред.) редко предстает на экране в чем-то, кроме деловых костюмов, что вполне соответствует логике повествования и раскрывает характеры персонажей. Отдельно отметим чудесную работу костюмеров с новыми персонажами - дочки Даши и Вениамина выглядят безупречно, как с картинки - от платьев до причесок. 10 баллов».
Пуговка – Катя Старшова
Появление в новом сезоне сериала Кати Старшовой – Полины Васнецовой до последнего момента было под вопросом. Ведь актриса уже давно живет за границей. Но накануне съемок стало известно, что обожаемая поклонниками Пуговка будет сниматься!
Катя Старшова в сериале «Папины дочки». Фото: Start
«Судя по наряду, Пуговка пошла по стопам старшей сестры, Галины Сергеевны. Очень интеллигентный образ девочки-отличницы, но более современный и менее комичный, чем был у персонажа Арзамасовой в первых сезонах сериала. Радует, что костюмеры сериала не отстают от актуальной моды. Нюдовая цветовая палитра очень ей к лицу, а самую малость пацанский силуэт отлично передает непосредственный характер Пуговки. 10 баллов».
Тамара Кожемятько – Татьяна Орлова
Верная секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько – дама ветреная и не склонная к рефлексии. Ее наряды – продолжение характера.
Татьяна Орлова в сериале «Папины дочки». Фото: Start
«Секретарша Тамара, полюбившаяся некоторым поклонникам сериалан намного больше главных героев - это персонаж «с чудинкой». Ее стиль не изменился с первых сезонов сериала - это старомодные и пошловатые костюмы, которые, конечно, никому не порекомендуешь примерить, но если одеть ее по последней моде, это будет уже не наша любимая громкая, хитрая и непосредственная Тамара. 10 баллов».
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Подводим итоги
На этот раз в нашей рубрике нет проигравших, все - победители! Модный эксперт Teleprogramma.pro Наз Маер поставил высшие баллы образам всех персонажей нового сезона сериала «Папины дочки».
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Модельер Наз Маер. Фото: личный архив