«Модница недели» в сериале «Папины дочки»: Арзамасовой надо учиться моде у своей героини, а Карпович имеет реноме первой красавицы

В конце января стартовали съемки 21 сезона сериала «Папины дочки», которые зрители увидят уже в этом году. В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемок. Пользуясь случаем, «Модница недели» решила оценить образы персонажей культового сериала вместе с дизайнером Назом Маером.

Маша Васнецова – Мирослава Карпович

Старшая из сестер Васнецовых в первых сезонах сериала успевала все – и в школе учиться, и на дискотеки ходить, и за сестрами присматривать. А еще Маша обожала красиво одеваться.