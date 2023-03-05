«Модница недели» на шоу «Ну-ка, все вместе!»: роскошная Долина в черном и Мастеркова, подражающая Пугачевой

В минувшую пятницу, 3 марта, на телеканале «Россия 1» состоялся финал битвы сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!». Кто-то любит слушать, как артисты поют, а кто-то – тщательно рассматривать, как они выглядят.
Наряды ведущих и жюри «Ну-ка, все вместе!» для читателей Teleprogramma.pro оценил стилист Руслан Громов. Спойлер – профессионал не в восторге.
Николай Басков и Сергей Лазарев
Николай Басков и Сергей Лазарев – бессменные ведущие шоу «Ну-ка, все вместе!». Музыканты всегда выглядят на экране блестяще. Но, по мнению стилиста, их образы лучше не повторять.
Сергей Лазарев и Николай Басков. Фото: «Россия 1»
«Мода на такие пиджаки, в которые облачены Николай Басков и Сергей Лазарев, давно прошла. Наряды Николая Баскова часто сравнивают с экстравагантным гардеробом Филиппа Киркорова, но, по моему мнению, Басков сильно проигрывает Филиппу, хотя бы, потому, что Киркоров идет в ногу со временем и экспериментирует с образами, а Басков идентично выглядит что 20 лет назад, что сейчас 5 баллов.
Сергей Лазарев и вовсе удивил, надев пиджак под стать соведущему. Ранее я за ним таких выпадов не замечал, может, это заразно? 5 баллов».
Лариса Долина
Лариса Долина не любит, когда ее называют певицей или вокалисткой. Она считает себя артисткой. В финале «Ну-ка, все вместе!» артистка была специальной гостьей и выглядела настоящей дивой.
Лариса Долина. Фото: «Россия 1»
«К Ларисе Долиной в последнее время нет претензий. В плане стиля и образов в целом, большинство ее луков составлены очень грамотно. Я подозреваю, что у Долиной появился наконец стилист, в котором она, несомненно, нуждалась. Костюм из атласа, скорее всего, российского дизайнера. Крой и фасон изделия сделан достойно. Все в меру и не перегружено деталями, хотя блузка весьма нестандартного кроя и достаточно сложная. 10 баллов».
Ирина Ортман
Экс-солистка группы «Тутси» Ирина Ортман, член жюри, одна из Сотни «Ну-ка, все вместе!». Яркие образы помогают певице не затеряться в толпе коллег.
Ирина Ортман. Фото: «Россия 1»
«Ирина Ортман, в целом, выглядит сносно, но назвать образ стильным и актуальным на сегодняшний день можно с натяжкой. В образе проглядывается нотка регионального гламура и некой напыщенности. Сама по себе девушка красивая, стройная, можно сказать, идеальная модель для действительно интересных образов. Есть такая поговорка «хоть ведро на голову надень, все равно красавица» - это 100% про Ирину.
Если разбирать детально, то макияж и укладка более, чем хороши, корсеты в тренде, а вот синий цвет уже сдает позиции. Непонятно, к чему в этом образе металлические детали. Я считаю, что без них было бы намного комплиментарнее. 6 баллов».
Светлана Мастеркова
Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова – дама явно самодостаточная. Но в этом ее образе стилист узрел отсыл к стилю Аллы Пугачевой.
Светлана Мастеркова. Фото: «Россия 1»
«Мне кажется, что образ Светланы Мастерковой отчасти позаимствован у Аллы Пугачевой, и, надо заметить, он ей не очень идет. Платье полнит и дает ощущение больших раскаченных плеч. Светлане Мастерковой совсем не подходят бесформенные вещи.
В образе мне нравится макияж, головной убор, и даже браслет мне кажется интересным. Платье не самое ужасное, просто не подходит Светлане, поскольку нарушает пропорции ее тела. Возможно, на ком-то другом оно бы смотрелось великолепно. 7 баллов».
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Подводим итоги
Весь пьедестал почета сегодня занят прекрасными дамами. А как еще может быть в канун 8 марта?! Первое место в нашем модном баттле занимает непревзойденная Лариса Долина. Второе – Светлана Мастеркова, на третьем – Ирина Ортман.
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: личный архив