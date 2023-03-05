«Модница недели» на шоу «Ну-ка, все вместе!»: роскошная Долина в черном и Мастеркова, подражающая Пугачевой

В минувшую пятницу, 3 марта, на телеканале «Россия 1» состоялся финал битвы сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!». Кто-то любит слушать, как артисты поют, а кто-то – тщательно рассматривать, как они выглядят.

Наряды ведущих и жюри «Ну-ка, все вместе!» для читателей Teleprogramma.pro оценил стилист Руслан Громов. Спойлер – профессионал не в восторге.

Николай Басков и Сергей Лазарев

Николай Басков и Сергей Лазарев – бессменные ведущие шоу «Ну-ка, все вместе!». Музыканты всегда выглядят на экране блестяще. Но, по мнению стилиста, их образы лучше не повторять.