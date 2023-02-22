«Выглядит в этих простых нарядах изысканно»: Алсу примерила идеальное платье и шелковые тренчи — хиты сезона

На днях Алсу устроила шопинг. Она решила подготовиться к весне. Певица решила примерить силуэтное платье с драпировкой. Черный наряд с разрезом подчеркнул ее стройность. Также артистка примерила сначала шелковый тренч в бежевом цвете, а потом такой же тренч в черном цвете. Она призналась, что в восторге от обновок.

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