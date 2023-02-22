«Выглядит в этих простых нарядах изысканно»: Алсу примерила идеальное платье и шелковые тренчи — хиты сезона

Алсу уже давно стала популярной певицей. Она продолжает выпускать песни и клипы. Более того, артистка продолжает восхищать публику своей молодостью и точеной фигурой. 39-летняя звезда регулярно появляется на сцене в вечерних нарядах и ярких костюмах. Она для многих стала иконой стиля.
На днях Алсу устроила шопинг. Она решила подготовиться к весне. Певица решила примерить силуэтное платье с драпировкой. Черный наряд с разрезом подчеркнул ее стройность. Также артистка примерила сначала шелковый тренч в бежевом цвете, а потом такой же тренч в черном цвете. Она призналась, что в восторге от обновок.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Лаконичная Алсу себе не изменяет. Она всегда выбирает очень простые по силуэту и нейтральные по цвету вещи. Но при этом выглядит в этих простых нарядах изысканно. Такой эффект достигается, потому что ей очень идет стиль минимализм.
Однотонное платье вытянуло силуэт и за счет монолитности, и за счет разреза на ноге, и за счет V-образного выреза. Оно слегка присборено на талии, подчеркивает ее. Прием опасный. Девушки с неидеальным животиком рискуют акцентировать слабое место.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Что касается тренча, то это тренд. Еще до пандемии мы полюбили пальто-халаты, мода добралась и до тренчей. Сейчас особенно актуальны из кожи, но и этот вариант имеет право на жизнь. К данном образу больше подходит черный: бессмысленно противостояниям магии тотал блэк», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro