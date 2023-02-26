«Модница недели» на шоу «Маска»: Валерия надела все лучшее сразу, а Тодоренко облачилась в перья и золото

На телеканале НТВ в это воскресенье, 26 февраля, выйдет уже третий по счету выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта – шоу «Маска». В его финале будет разоблачен второй участник. Костюмы, в которых выходят на сцену герои проекта – шедевральны, их хочется рассматривать и изучать каждую деталь.
Но не менее великолепно выглядят и судьи шоу «Маска». На каждой программе они демонстрируют роскошные образы. Наряды судий «Маски», в которых они предстали в первом выпуске четвертого сезона, оценивает модный эксперт Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Елена Бестави.
Валерия
Певица Валерия крайне редко «нарывается» на критику стилистов, поскольку ее образы практически всегда безупречны. Но, увы, не в этот раз.
Певица Валерия на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Меня всегда поражает, как можно испортить великолепную ткань с интересной фактурой и красивым рисунком, абсолютно непонятным фасоном. В образе нет никакой гармонии между платьем и украшениями. Да и любовь певицы «надеть все лучшее сразу» лишают образ даже намека на элегантность и стиль. 2 балла».
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко в этом сезоне шоу «Маска» пообещала удивлять образами киногероинь. Но в первом выпуске проекта появилась в не очень узнаваемом наряде.
Регина Тодоренко на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Регина о моде знает все. Поэтому и выбрала в одном образе сразу три тренда - перья, золото, блеск. Но имитация золотого оперения смотрится очень тяжело. Хотя сама Регина от этого контраста кажется более хрупкой. 8 баллов».
Алексей Воробьев, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез на шоу «Маска». Фото: НТВ
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев – пятый член судейской коллегии «Маски» и участник третьего сезона шоу. Его Монстрик был очарователен и искрометен.
«Образ джентльмена после вечеринки в эпоху Гэтсби. Вот только он блистал в элегантном костюме с красиво уложенной прической. А сейчас снял смокинг, развязал бабочку и расслабился. Это уже маленькая история! А история в образе - это стиль! 10 баллов».
Филипп Киркоров
Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров – самый харизматичный и яркий член жюри. Филипп Киркоров обожает блистать и блестеть, это его и подводит.
«Вновь в поиске нового образа. И, видимо, в поиске решил спрятаться за черным цветом. Единственное, что я хотела бы сказать. Чтобы подчеркнуть вновь постройневшую фигуру, лучше отказаться от вещей с матовым блеском. Он добавляет объем даже самым стройным силуэтам. 5 баллов».
Тимур Родригез
Тимура Родригеза боятся все участники «Маски». Он обладает чутьем следователя и с легкостью разоблачает героев проекта, как бы те ни маскировались. Виртуозно Тимур Родригез подбирает и свои образы для шоу.
«Еще один модник! В образе прослеживается модное футуристическое направление - блеск, серебряные детали. А выбранный красный цвет просто радует глаз в этот период отсутствия ярких красок в природе. Образ идеально совпадает с энергетикой Тимура. 10 баллов».
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Подводим итоги
Сегодня у нас сразу два победителя. Высших баллов от Елены Бестави и первого места удостоились Алексей Воробьев и Тимур Родригез. На втором месте – Регина Тодоренко, на третьем – постройневший, но испортивший впечатление о своей фигуре Филипп Киркоров.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: личный архив