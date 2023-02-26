«Модница недели» на шоу «Маска»: Валерия надела все лучшее сразу, а Тодоренко облачилась в перья и золото

На телеканале НТВ в это воскресенье, 26 февраля, выйдет уже третий по счету выпуск четвертого сезона самого засекреченного проекта – шоу «Маска». В его финале будет разоблачен второй участник. Костюмы, в которых выходят на сцену герои проекта – шедевральны, их хочется рассматривать и изучать каждую деталь.

Но не менее великолепно выглядят и судьи шоу «Маска». На каждой программе они демонстрируют роскошные образы. Наряды судий «Маски», в которых они предстали в первом выпуске четвертого сезона, оценивает модный эксперт Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Валерия

Певица Валерия крайне редко «нарывается» на критику стилистов, поскольку ее образы практически всегда безупречны. Но, увы, не в этот раз.