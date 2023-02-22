Образ аристократки: Алсу выбрала модное пальто молочного цвета и укороченные брюки со стрелками на весну

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.

«Что может быть более элегантное, более аристократическое, чем сочетание белого и черного. Это такой беспроигрышный вариант, если вы хотите выглядеть строго и элегантно одновременно. Здесь я не вижу в дополнении никаких еще цветов.

Помимо таких цветов, мы еще наблюдаем достаточно лаконичный, строгий, сдержанный силуэт. Относительно пальто, я здесь вижу к наполеоновским эпохам, началу 19 века. Мне это напоминает камзол этого периода, здесь и крой и пуговицы в два ряда.

Я бы добавила золото, чтобы повысить статус. Это могли быть золотые цепи на шею, крупные серьги. тогда бы образ был более живой и шел бы в ногу со временем. Классика вне моды, она никогда не будет смотреться устаревшей, но и не будет на пике моды.

Тут элегантное, сдержанное, статусное пальто. Мы такое выбираем, когда хотим продемонстрировать обществу наш статус. Хочу добавить, что белый цвет выбирать нужно по погоде. Если вы перемещаетесь по городу в авто с шафером, то такое решение допустимо, а если вы выбираете общественный транспорт, то нужно знать, что белый цвет очень маркий. Нет ничего печальнее грязное белое пальто. Но можно выбрать такое пальто в другом цвете, и оно также будет выглядеть элегантно», – высказалась эксперт.