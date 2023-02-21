«Моделируют фигуру»: Нетребко в приталенном пальто с «лисьим» мехом и на каблуках щегольнула в Италии

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она успела прославиться на весь мир. Певица каждый год устраивает длительные гастроли. И несмотря на то, что в прошлом году с ней отказались работать некоторые театры, оперная дива не перестает давать концерты. Недавно она блистала в Париже.
Теперь Анна приехала в Италию. Накануне она прогулялась по городу Ареццо в регионе Тоскана. Артистка облачилась в приталенное черное пальто с меховым воротником и тонким поясом. Юбка в рыжем цвете и кожаные сапожки дополнили образ. Нетребко сделала элегантную укладку и не забыла про очки.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Цветовое исполнение тотал блек с акцентом в виде воротника из лисы. Тотал блек мы носим сейчас. Если говорить про тренды именно в наряде, то кроме высоких сапог с широким голенищем, тут трендов нет. Такое пальто – это классика. Оно приталенного силуэта. Такие силуэты моделируют фигуру, превращая ее в "песочные часы"», – пояснила эксперт.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro