«Моделируют фигуру»: Нетребко в приталенном пальто с «лисьим» мехом и на каблуках щегольнула в Италии

Теперь Анна приехала в Италию. Накануне она прогулялась по городу Ареццо в регионе Тоскана. Артистка облачилась в приталенное черное пальто с меховым воротником и тонким поясом. Юбка в рыжем цвете и кожаные сапожки дополнили образ. Нетребко сделала элегантную укладку и не забыла про очки.

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