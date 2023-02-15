Стройнит и молодит: 67-летняя Долина щегольнула в комбинезоне королевского цвета и трендовой куртке из меха

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она не только выпускает новые песни, снимает клипы, но и не перестает следить за модой. Артистка похудела и стала чаще экспериментировать с имиджем. Она носит яркие и женственные наряды. В 67 лет звезда порой облачается в мини, демонстрируя свои ноги.
На этот раз Долина отправилась на гала-ужин в честь предстоящей премии «Виктория». Она для выхода в свет выбрала комбинезон на запах сиреневого цвета. Широкие брюки на резинке визуально делали щиколотки еще изящнее. Она дополнила образ меховым жакетом в фиолетовом цвете и туфлями в тон. Лариса Александровна получила массу комплиментов.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Какое гармоничное природное цветовое сочетание в сиренево – фиолетовой гамме. Очень эффектное сочетание. В нем контраст тепла и холода, и при этом родственные цвета со схожим составом, только разные пропорции синего и красного.
В Сиреневом больше красного, а в фиолетовом больше синего. Но эффект усиливает еще и то, что фиолетовый уходит в лиловый оттенок, а сиреневый в пурпурный. Оба цвета королевские, особенно пурпурный. В Древнем Риме носить пурпурные одежды мог только император. Оба цвета просто идеально сочетаются с золотом, поэтому золотые украшения и сумочка дополняют царственные цвета.
Золото гармонично сочетается с цветом волос. Что касается стиля, то комбинезоны уже как классика, из моды не выходят, не приходят, они в ней живут, тем более такого лаконичного кроя, без лишних деталей, где акцент на цвете.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Очень грамотно расставлены акценты, а именно слегка завышена талия, что визуально продлевает ноги вверх, удлиняя их + туфли на шпильке. V-образный вырез горловины в едином ритме с острым носом туфель, что добавляет целостности композиции. Укороченный меховой жакет в тренде. Укороченная длина жакетов и верхней одежды в моде уже не первый год и не первый сезон, но уверенно удерживает свои позиции. Мех – это не только модно, но это еще и маркер шика.
А в сочетании с королевскими цветами и золотыми аксессуарами, мех дополняет статусный образ. Я не увидела ни одного минуса. Все целостно, модно, стильно и статусно.
Образ скомплектован в модной тенденции "Буржуазная утонченность", в которой стили "Буржуазный шик" и "Минимализм", объединившись, создают ауру респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro