Стройнит и молодит: 67-летняя Долина щегольнула в комбинезоне королевского цвета и трендовой куртке из меха

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Какое гармоничное природное цветовое сочетание в сиренево – фиолетовой гамме. Очень эффектное сочетание. В нем контраст тепла и холода, и при этом родственные цвета со схожим составом, только разные пропорции синего и красного.

В Сиреневом больше красного, а в фиолетовом больше синего. Но эффект усиливает еще и то, что фиолетовый уходит в лиловый оттенок, а сиреневый в пурпурный. Оба цвета королевские, особенно пурпурный. В Древнем Риме носить пурпурные одежды мог только император. Оба цвета просто идеально сочетаются с золотом, поэтому золотые украшения и сумочка дополняют царственные цвета.

Золото гармонично сочетается с цветом волос. Что касается стиля, то комбинезоны уже как классика, из моды не выходят, не приходят, они в ней живут, тем более такого лаконичного кроя, без лишних деталей, где акцент на цвете.