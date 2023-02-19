«Модница недели»: светские выходы наставницы «Голоса» Полины Гагариной – певицу портят ультрамодные наряды и украшают классические

В марте на Первом канале стартует новый сезон шоу «Голос», в котором в кресле наставника телезрители увидят и певицу Полину Гагарину. Вокалистка во время программ будет демонстрировать не только свое педагогическое мастерство, но и шикарные наряды. Предвкушая эти моменты, вспомним, какие образы выбирает Полина Гагарина для выходов в свет. Комментирует наряды певицы модельер Наз Маер.
Вечная классика
В этом роскошном алом платье Полина Гагарина блистала на дне рождения актера и телеведущего Игоря Верника. Беспроигрышный образ для блондинок.
Полина Гагарина и Игорь Верник. Фото: Global Look Press
«Блондинка в красном - вечная классика - в очередной раз оказалась беспроигрышной. Певице это платье очень к лицу, оно выгодно подчеркивает достоинства фигуры, при этом достаточно деликатно открывая лишь изящные плечи. Наряд минималистичный, но нескучный, интересный крой в зоне декольте все-таки интригует. К тому же, платье превосходного качества и отлично сидит на Полине. 10 баллов».
Ультрамодные тенденции
В черном кэтсьюте Полина Гагарина вышла на сцену «Золотого граммофона». Поклонники, впечатленные вокалом певицы, модного провала не заметили. В отличие от Наза Маера, который судит исключительно по фото.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
«Этот наряд певицы, к сожалению, менее удачный. Полине всегда идут сдержанные, классические и элегантные наряды, но ультрамодные тенденции далеко не всегда ей к лицу. В данном случае, Гагарина рискнула примерить кэтсьют, то есть облегающий комбинезон, которые не покидают список самых горячих трендов уже несколько сезонов подряд. Это отличный способ продемонстрировать достоинства фигуры, не рискуя выглядеть вульгарно, но вот отделка здесь кажется лишней. 7 баллов».
Неуместное сочетание
Полина Гагарина на концерте «Наш Новый год» показала, как выглядеть не надо.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
«Следующий наряд певицы оказался самым неудачным в нашей подборке. Платье перегружено деталями, которые умеренно, с умом и по отдельности могли бы смотреться интересно, но вместе образуют довольно пошлое сочетание. Гипюр, корсет, стразы, декольте, короткая юбка - пожалуй, это слишком для одного платья. 5 баллов».
Деликатная откровенность
На фестивале «Жара» Полина Гагарина появилась тоже в белом. Но на этот раз с образом стилисты певицы угадали.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
«А вот это белое платье оказалось намного более удачным. Оно очень интересного кроя, довольно откровенное, но вместе с тем деликатное и нежное. Модель отлично подчеркивает изящество фигуры певицы и женственность своей обладательницы. Милая деталь в виде чокера с крестиком удачно дополняет и придает наряду пикантности. 10 баллов».
В утрированном виде
Полина Гагарина на премии «Нового радио» показала один из самых актуальных трендов – утрированно большой бант. Можно смело копировать.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
«Топ в виде массивного банта в сочетании с черными брюками также радует глаз. Банты, причем именно в таком утрированном виде, - один из самых актуальных трендов сегодня. Отличный выбор для вечернего мероприятия, который стоит взять на заметку нашим читательницам. Единственное, что мне кажется здесь неудачным, - это прическа, но возможно, просто фото сделано с такого ракурса. 8 баллов».
Подводим итоги
Сразу два светских выхода Полины Гагариной получили высшие баллы от модельера Наза Маера. На первом месте Полина Гагарина в красном и она же – в белом. На втором месте – наряд певицы с утрированным бантом, который можно брать на вооружение всем модницам. Третье место – ультрамодный образ Полины Гагариной, который ей, увы, не идет.
Модельер Наз Маер. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».