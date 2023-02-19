«Модница недели»: светские выходы наставницы «Голоса» Полины Гагариной – певицу портят ультрамодные наряды и украшают классические

В марте на Первом канале стартует новый сезон шоу «Голос», в котором в кресле наставника телезрители увидят и певицу Полину Гагарину. Вокалистка во время программ будет демонстрировать не только свое педагогическое мастерство, но и шикарные наряды. Предвкушая эти моменты, вспомним, какие образы выбирает Полина Гагарина для выходов в свет. Комментирует наряды певицы модельер Наз Маер.

Вечная классика

В этом роскошном алом платье Полина Гагарина блистала на дне рождения актера и телеведущего Игоря Верника. Беспроигрышный образ для блондинок.