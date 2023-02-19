Наряды как у звезд, которые помогут сразить всех мужчин наповал 8 Марта

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

На дворе середина февраля, значит, праздники не за горами - сначала все будут поздравлять мужчин с 23 февраля, ну а там и до 8 Марта рукой подать!

Стало быть, уже сейчас стоит задуматься о том, в каком наряде блеснуть в этот важный весенний день. А чтобы фантазия работала более активно, предлагаем изучить варианты нарядов на примере наших звезд.

Жасмин. Фото: соцсети

Жасмин демонстрирует идеальный наряд для праздничного обеда или ужина в кругу семьи. Шелковый брючный костюм пижамного стиля - это модный комплект, и вовсе не для сна, в таких теперь ходят даже в театры.

Юлия Барановская. Фото: соцсети

Юлия Барановская в нарядном офисном пиджаке. Модно здесь: и фасон, и цвет. Пиджак объемный - можно носить с топом или рубашкой, а низ может быть любым - и юбка, и джинсы, и легинсы.

Институт цвета Пантон назвал карминовый красный главным на 2023-й . Важный момент: объемные серьги и кольца делают образ более праздничным.

Валерия. Фото: канал «Россия 1»

Валерия верна классике. Шелковое платье с запахом глубокого синего цвета - уместный вариант для похода в театр, в ресторан, на концерт. Заметьте: вернулись в гардероб ремни интересного дизайна, с креативными бляшками. Здесь подобный ремень удачно формирует силуэт платья.

Отметим прическу певицы: легкие локоны-волны - это тренд. Следует стремиться к естественности, добиваться такого эффекта укладки, чтобы окружающим казалось, будто это ветер навел такой порядок (или беспорядок) на голове.

Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети

Елизавета Арзамасова отлично нарядилась, чтобы заглянуть к друзьям на вечеринку. Пастельные тона и в этом году остаются на пике моды. Приталенное мини-платье стилизовано под рубашку. За тренды здесь отвечает экокожа, из которой сшит наряд.

Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети

Ляйсан Утяшева красуется в смелых гольфах - их сейчас надевают даже поверх обуви. Яркие носочно-чулочные изделия формируют праздничный образ телеведущей и спортсменки.

Здесь особенно хорош пиджак. Точнее, его креативные сетчатые рукава, которые сшили отдельно и надели на пиджак. Микрошорты выгодно подчеркивают длинные ноги экс-гимнастки.

Лариса Долина. Фото: соцсети

Лариса Долина оделась так, что можно и в филармонию, и на свидание, и на ужин с друзьями. Идеальное блестящее платье: много камней, сложный узор - все это сейчас любят дизайнеры. Смотрится и дорого, и элегантно - шили по индивидуальным меркам, потому сидит отлично, подчеркивая достоинства фигуры.

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Компетентно

«Главное - не переборщить с косметикой»

Стилист Анвар Очилов дал читательницам «Телепрограммы», которые хотят быть неотразимыми 8 Марта, три важнейших совета:

1. Актуальные цвета - оттенки синего, зеленого, пастельные тона.

2. Платье этой весны - фасон с запахом. Обязательно делаем акцент в образе - добавляем яркие крупные украшения.

3. Макияж для встречи праздника выбираем легкий дневной, но можно сделать один вечерний акцент - на глаза или губы. Актуальны стрелки. Главное - не переборщить с косметикой, иначе макияж добавит вам возраст. Волосы можно собрать в пучок или оставить распущенными и вытянуть с помощью фена. Можно сделать ломаные локоны.

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