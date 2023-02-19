Наряды как у звезд, которые помогут сразить всех мужчин наповал 8 Марта

Юлия Барановская в нарядном офисном пиджаке. Модно здесь: и фасон, и цвет. Пиджак объемный - можно носить с топом или рубашкой, а низ может быть любым - и юбка, и джинсы, и легинсы.

Институт цвета Пантон назвал карминовый красный главным на 2023-й . Важный момент: объемные серьги и кольца делают образ более праздничным.