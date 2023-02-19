Наряды как у звезд, которые помогут сразить всех мужчин наповал 8 Марта

Стало быть, уже сейчас стоит задуматься о том, в каком наряде блеснуть в этот важный весенний день. А чтобы фантазия работала более активно, предлагаем изучить варианты нарядов на примере наших звезд.
Жасмин. Фото: соцсети
Жасмин демонстрирует идеальный наряд для праздничного обеда или ужина в кругу семьи. Шелковый брючный костюм пижамного стиля - это модный комплект, и вовсе не для сна, в таких теперь ходят даже в театры.
Юлия Барановская. Фото: соцсети
Юлия Барановская в нарядном офисном пиджаке. Модно здесь: и фасон, и цвет. Пиджак объемный - можно носить с топом или рубашкой, а низ может быть любым - и юбка, и джинсы, и легинсы.
Институт цвета Пантон назвал карминовый красный главным на 2023-й . Важный момент: объемные серьги и кольца делают образ более праздничным.
Валерия. Фото: канал «Россия 1»
Валерия верна классике. Шелковое платье с запахом глубокого синего цвета - уместный вариант для похода в театр, в ресторан, на концерт. Заметьте: вернулись в гардероб ремни интересного дизайна, с креативными бляшками. Здесь подобный ремень удачно формирует силуэт платья.
Отметим прическу певицы: легкие локоны-волны - это тренд. Следует стремиться к естественности, добиваться такого эффекта укладки, чтобы окружающим казалось, будто это ветер навел такой порядок (или беспорядок) на голове.
Елизавета Арзамасова. Фото: соцсети
Елизавета Арзамасова отлично нарядилась, чтобы заглянуть к друзьям на вечеринку. Пастельные тона и в этом году остаются на пике моды. Приталенное мини-платье стилизовано под рубашку. За тренды здесь отвечает экокожа, из которой сшит наряд.
Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети
Ляйсан Утяшева красуется в смелых гольфах - их сейчас надевают даже поверх обуви. Яркие носочно-чулочные изделия формируют праздничный образ телеведущей и спортсменки.
Здесь особенно хорош пиджак. Точнее, его креативные сетчатые рукава, которые сшили отдельно и надели на пиджак. Микрошорты выгодно подчеркивают длинные ноги экс-гимнастки.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Лариса Долина оделась так, что можно и в филармонию, и на свидание, и на ужин с друзьями. Идеальное блестящее платье: много камней, сложный узор - все это сейчас любят дизайнеры. Смотрится и дорого, и элегантно - шили по индивидуальным меркам, потому сидит отлично, подчеркивая достоинства фигуры.
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Компетентно
«Главное - не переборщить с косметикой»
Стилист Анвар Очилов дал читательницам «Телепрограммы», которые хотят быть неотразимыми 8 Марта, три важнейших совета:
1. Актуальные цвета - оттенки синего, зеленого, пастельные тона.
2. Платье этой весны - фасон с запахом. Обязательно делаем акцент в образе - добавляем яркие крупные украшения.
3. Макияж для встречи праздника выбираем легкий дневной, но можно сделать один вечерний акцент - на глаза или губы. Актуальны стрелки. Главное - не переборщить с косметикой, иначе макияж добавит вам возраст. Волосы можно собрать в пучок или оставить распущенными и вытянуть с помощью фена. Можно сделать ломаные локоны.