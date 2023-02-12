«Модница зимы»: Кети Топурия выглядит уютно и нежно, а Ольга Бузова – скучно и неинтересно

«Ольга Бузова одета неплохо, но скучно, неинтересно и неуместно. Классическая кожаная косуха никогда не выходит из моды, но как вариант верхней одежды ее не порекомендуешь в это время года, даже если вы за рулем. Да и в целом, такой образ был актуален лет десять назад и единственное, что здесь напоминает о том, в каком мы сейчас году – это модные казаки с серебристой отделкой. 5 баллов».