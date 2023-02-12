«Модница зимы»: Кети Топурия выглядит уютно и нежно, а Ольга Бузова – скучно и неинтересно

Зима, хочется верить, вот-вот закончится. А это значит, самое время посмотреть, какие наряды поклонникам демонстрировали звездные дамы в холода. Самую модную девушку зимы Teleprogramma.pro помогает выбрать модельер Наз Маер.
Юлия Барановская: неудачный выбор
Телеведущая Юлия Барановская на публике всегда предстает в тщательно выверенных образах. Обычно наряды телезвезды безупречны и не вызывают нареканий у профессионалов. Увы, этот зимний образ Юлии Барановской – исключение из правил.
Юлия Барановская и ее спутник. Фото: соцсети
«Бесформенный белый балахон, который надела Юлия Барановская, никак нельзя назвать удачным выбором. Сложно даже сказать, что это: то ли плюшевая олимпийка странного кроя, то ли полушубок на молнии. Возможно, эта экстравагантная вещь сошла бы за актуальный элемент стиля ugly-fashion, будь она надета на молодой девушке в слегка небрежном образе, в джинсах и кроссовках, но на Юлии с ее всегда идеально затянутым хвостом и макияжем смотрится комично. 0 баллов».
Ольга Бузова: скучно и неинтересно
Поющей телеведущей Ольге Бузовой к критике не привыкать. Одним замечанием больше, одним – меньше. Разве это главное?
Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Ольга Бузова одета неплохо, но скучно, неинтересно и неуместно. Классическая кожаная косуха никогда не выходит из моды, но как вариант верхней одежды ее не порекомендуешь в это время года, даже если вы за рулем. Да и в целом, такой образ был актуален лет десять назад и единственное, что здесь напоминает о том, в каком мы сейчас году – это модные казаки с серебристой отделкой. 5 баллов».
Кети Топурия: уют и минимализм
Певица Кети Топурия – образец для подражания. Но не сегодня. Одна вещь в ее образе слегка устарела.
Кети Топурия. Фото: соцсети
«Кети Топурия демонстрирует уютный и минималистичный образ в нюдовых оттенках. Просто, непритязательно, но вполне гармонично. Отличный способ сохранить комфорт для быстрой поездки по делам, не заморачиваясь с выбором наряда не в ущерб внешнему виду. Смущает здесь только полушубок, сшитый «гусеничкой» - такие модели лучше запрятать подальше в шкаф, или вовсе продать. 7 баллов».
Ирина Пегова: полный провал
Заметно постройневшая за последнее время Ирина Пегова, вероятно, стремится этим похвастаться. Вышло не очень комплиментарно для звезды.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
«Ирина Пегова в этом образе выглядит ужасно, и сумка за десятки тысяч евро ситуацию не спасает. Эти джинсы-скинни давно стоит убрать из своего гардероба, заменив на что-то более свободное и интересное: трубы, клеш, палаццо, или хотя бы moms jeans в стиле 90-х. А если Ирине так жалко расставаться с уггами, то стоит поучиться у Кети Топурии, как их носить, чтобы они не привлекали к себе лишнего внимания. 0 баллов».
Валерия: самый модный способ носить фуксию
Певице Валерии в апреле исполнится 55 лет. Но, как принято говорить, звезда даст фору многим юным девушкам. Вот новое доказательство. Спойлер: Валерия – лучшая в этой подборке.
Певица Валерия. Фото: скрин соцсети
«Валерия в очередной раз порадовала приятным внешним видом. Здесь нет ничего лишнего – только пальто сочного оттенка фуксии, который до сих пор остается самым актуальным после феерической прошлогодней коллекции Valentino, полностью окрашенной в этот цвет. С ног до головы – самый модный способ носить фуксию как в текущем, так и в наступающем сезонах. 10 баллов».
Стефания Маликова: кремово-голубая фантазия
Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания Маликова разрабатывает собственную линию одежды. Судя по тому, как выглядит Стеша, ее вкусу можно доверять на все сто процентов.
Стефания Маликова. Фото: соцсети
«Стефания Маликова выглядит прекрасно. Кремово-голубой ансамбль очень к лицу обаятельной блондинке с розовой помадой. Здесь все уместно: и по возрасту, и по статусу, и по моде, и по погоде. Можно посоветовать только уравновешивать мешковатые джинсы оверсайз чем-то более облегающим сверху, чтобы образ не был слишком бесформенным, но в данном случае, учитывая погоду, у девушки наверняка под свитером скрывается стильный топ, так что это не критично. 8 баллов».
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Подводим итоги
Модницей зимы безо всяких оговорок признана певица Валерия, ее наряд цвета фуксии модельер Наз Маер назвал самым трендовым. Вице-модницей становится Стефания Маликова в кремово-голубом ансамбле. Замыкает тройку лидеров Кети Топурия, показавшая минималистичный образ в нюдовых оттенках.
Наз Маер. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».