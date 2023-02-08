«Максимально удлиняют ноги»: Кудрявцева отметилась в самых трендовых брюках палаццо и блузке с модными деталями

На этот раз Лера появилась на съемках в блузке фиолетового тренда с модным бантом и тесемками. Она также облачилась в черные брюки палаццо с высокой посадкой, которые могут скрыть выпирающий живот и сделать фигуру визуально стройнее. Туфли на каблуке дополнили ее аутфит. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

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