«Максимально удлиняют ноги»: Кудрявцева отметилась в самых трендовых брюках палаццо и блузке с модными деталями

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она недавно вернулась из отпуска и приступила к съемкам шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год предпочитает следить за фигурой. Стилисты помогают ей подбирать современные образы.
На этот раз Лера появилась на съемках в блузке фиолетового тренда с модным бантом и тесемками. Она также облачилась в черные брюки палаццо с высокой посадкой, которые могут скрыть выпирающий живот и сделать фигуру визуально стройнее. Туфли на каблуке дополнили ее аутфит. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Если говорить про брюки, то такие широкие брюки палаццо – один из больших трендов не только этого сезона. Если говорить про их высокую посадку под грудь, то это уже не тренд, а такая нарядно-костюмная группа.
На Лере это смотрится очень красиво, максимально удлиняют ноги. На мой взгляд, очень удачный образ! Лера выглядит шикарно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro