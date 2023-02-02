«Расширяет фигуру»: Валерия в неудачном платье в пол с драпировкой прибавила себе несколько килограммов

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые треки и поет в дуэте с молодыми исполнителями. В 54 года певица не перестает следить за фигурой. Она может похвастаться стройностью, поэтому носит даже короткие юбки и платья. Некоторые поклонники с трудом верят, что у звезды уже есть внучка.
Именно малышке Селин Валерия посвятила каникулы, а потом отдохнула в Дубае. Но на днях она вернулась к работе. Певица отметилась на съемках передачи, посвященной творчеству Алексея Рыбникова. На сцене она щегольнула в золотистом платье в пол с драпировкой и тонкими бретельками. Артистка повидалась с Димой Биланом и Пелагеей.
«Вчера на съемках удивительного концерта. Какая музыка! Какие исполнители! Какой оркестр! Счастье до слез», – поделилась звезда.
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Валерия. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Я бы не назвал платье Валерии удачным. Если этот силуэт способен испортить даже такую точеную фигурку, что говорить про среднестатистическую жительницу России, которая не следит за правильным питанием и не посещает спортзал трижды в неделю?
Один из главных недостатков наряда, как я уже сказал, это силуэт. Неудачным его делает драпировка. Она – драпировка – расширяет фигуру в районе талии и бедер. И сужает силуэт от голени к щиколоткам. Это какое-то безумие! Какой фигуре может понадобится такая коррекция? Я вот даже ума не приложу.
Пелагея, Алексей Рыбников, Дима Билан, Валерия. Фото: соцсети
Если говорить про цветовое исполнение, то сочетание рубиновых бус и золота платья мне нравится. Свежо, не заезженно. Но это все вторично, так как коррекция фигуры всегда на первом месте. У Валерии просто корректировать нечего, она невероятно хороша собой, поэтому ее взяли и испортили. Ужас.
Если говорить про платье для женщины 50+, то коктейльный вариант на тонких бретелях очень спорный. Нужно иметь красивые руки, ухоженную шею и зону декольте. Зачастую в таком возрасте мы можем наблюдать дряблость в определениях зонах.
В данном случае у Валерии все замечательно, но, когда выбираете подобное платье, оценивайте себя без розовых очков. Длина подходящая для большинства фигур, а вертикаль в моноколоре всегда прибавит роста», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro