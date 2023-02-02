«Расширяет фигуру»: Валерия в неудачном платье в пол с драпировкой прибавила себе несколько килограммов

Именно малышке Селин Валерия посвятила каникулы, а потом отдохнула в Дубае. Но на днях она вернулась к работе. Певица отметилась на съемках передачи, посвященной творчеству Алексея Рыбникова. На сцене она щегольнула в золотистом платье в пол с драпировкой и тонкими бретельками. Артистка повидалась с Димой Биланом и Пелагеей.

«Вчера на съемках удивительного концерта. Какая музыка! Какие исполнители! Какой оркестр! Счастье до слез», – поделилась звезда.

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