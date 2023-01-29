«Модница недели»: 59-летняя певица Лолита и ее наряды на шоу «Суперстар! Возвращение» - эпатаж и провокация

Этот год для певицы, актрисы и телеведущей Лолиты Милявской – юбилейный, звезда уже готовится отметить свое 60-летие. А ее поклонники прекрасно помнят название шоу, с которым певица выступала без малого двадцать лет назад - «Мне 41, а кто даст?». В этом году можно, в принципе, и повторить, только заменив цифру на актуальную. Лолита все такая же – яркая, эмоциональная, провокационная. Это доказывают, в том числе, и наряды, в которых она на протяжении восьми недель блистала на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». В паре с Вадимом Такменевым Лолита Милявская ведет этот проект.
В каждом из восьми выпусков Лолита демонстрировала шикарные образы, которые хотелось рассматривать. Но что о них скажет профессионал? Оценивает наряды Лолиты Милявской для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Модный контраст инь и янь
В этом наряде Лолита Милявская блистала в первом выпуске «Суперстар! Возвращение». Планка сразу же была поднята на такую высоту, что становилось очевидным – дальше будет только круче.
Лолита Милявская на «Суперстар! Возвращение». Фото: PR НТВ
«Ультрамодный образ за счет самого модного цвета 2023 года по версии Институт Pantone — viva magenta – глубокий оттенок розового, пульсирующий пурпурно-красный. Как органично перекликается этот цвет с яркой энергией и внешностью Лолиты. Этот цвет выгодно подсвечивает лицо, презентабельно его демонстрируя. Данный образ создан в модном контрасте инь и янь: рубашечный верх и объемная юбка с воланом по диагонали. Царственность образа поддерживает колье. Лолита выглядит роскошно, ярко, модно и ситуативно. Можно было бы поднять вверх рубашечный ворот, но все равно образ на 10 баллов».
Гламурные перья и блеск туфель
В этом черном платье Лолита Милявска предстала в четвертом выпуске. И сразила всех нарядом с украшениями в стиле бохо.
Лолита Милявская на «Суперстар! Возвращение». Фото: PR НТВ
«Асимметрия, диагональ, черный цвет, перья — все это модные тренды. Но самое главное, что в целом, получилось платье, которое подчеркивает красоту и стиль Лолиты. Гламурные перья гармонично сочетаются с блеском туфель. Диагональная линия платья выступает в унисон с диагональю в прическе. А филированный край челки в едином ритме с перьями. Лолита роскошна в черном цвете, поскольку в ее персональном стиле доминирует драма. Единственное, что я бы убрала из образа, так это бусы с подвеской в бохо-стиле. Украшения в стиле бохо гармонично сочетаются с бахромой, но не очень - с перьями. Да к тому же, на платье уже имеется брошь. Можно было бы поддержать тему асимметрии объемной моно-серьгой. Но в любом случае, Лолита выглядит в данном образе великолепно. 8 баллов».
Цветы и прозрачность
Это весеннее платье Лолита Милявская продемонстрировала в пятом выпуске шоу. Увы, красивый и нежный наряд разочаровал стилиста.
Лолита Милявская на «Суперстар! Возвращение». Фото: PR НТВ
«Прозрачность, цветочная тема — модные тренды, но смотрю на фото и вижу, что голова живет своей жизнью, а платье — своей. Если честно, то я в замешательстве. Лучше бы видеть в реальности данный образ, а не на картинке. Это платье, конечно же, попробовали адаптировать под персональный стиль Лолиты черным ремнем, но мне кажется, что он не украсил платье. Смотрю, вроде бы все нежно и как бы безупречно, но не ее стиль. 7 баллов».
Экстравагантность и эпатаж
Лолита Милявская в очередной раз доказала, что возраст – еще не повод превращаться в степенную даму. Провокация и эпатаж уместны, даже если вам немного за 30, ну ладно, под 60.
Лолита Милявская на «Суперстар! Возвращение». Фото: PR НТВ
«Экстравагантный, эпатажный образ. Учтены модные тренды, когда откровенно демонстрируется либо верх, либо низ. Нижнее белье напоказ — также тренд 2022 года. Разрезы на лосинах, имитирующих брюки. Да и стилевой типаж Лолиты, где доминирует драма, выдерживает такие образы. Но, как не ищи плюсы, первое на что обращаешь внимание, - это паховая зона. И усилили этот акцент имитацией вырезов на черных лосинах, которые фрагментарно демонстрируют тело. А любые вырезы и разрезы, как магнит, приманивают к себе взгляд и держат на себе все внимание, для этого их и применяют. И как правило, их располагают именно в тех местах, куда нужно привлечь внимание. Эти имитирующие вырезы визуально «изрезали» стройные, длинные ноги Лолиты, не оставив им никакого шанса, чтобы все внимание сосредоточилось только на трусах. Паховая зона — не лучшее место для акцента, поэтому — 3 балла. И то - только за примененные модные тренды».
Эфемерность и хрупкость
А вот вам и пример того, как можно в шестьдесят быть девушкой-весной. Просто это – Лолита Милявская!
Лолита Милявская на «Суперстар! Возвращение». Фото: PR НТВ
«Очень нежный образ, напоминает раннюю весну, такую хрупкую, даже эфемерную. Этот образ Лолиты просто соткан из модных трендов, причем не только 2022, но и 2023 года. Образ явно наступившего 2023 года, поскольку акцентом в нем выступает накидка, переходящая в капюшон. Очень модный тренд наступившего 2023 года — накидка с капюшоном. Капюшон — это отдельный микро-тренд 2023 года, причем не только у верхней одежды, но и у одежды из тонкой ткани. Но капюшон должен быть объемным и на голове. Также мы видим модный дуэт плечи + талия. За счет объемных плеч и рукавов-фонариков визуально уменьшается талия. Драпировка в модных фаворитах. Тренд прозрачность и многослойность. Так что, образ модный и довольно стильный, с восточным колоритом, и эта восточная нотка поддержана роскошной брошью в цвет помады и маникюра. Стиль образа гармонично увязывается с персональным стилем Лолиты диагональными линиями, но снижу оценку за то, что оранжевый цвет слишком теплый и не особо презентабельно подсвечивает лицо Лолиты. 9 баллов».
Черный монохром
В финальном выпуске «Суперстар! Возвращение» Лолита Милявская предстала в тотал блэк и опять попала в точку.
Лолита Милявская на «Суперстар! Возвращение». Фото: PR НТВ
«Черный монохромный образ — уже модно! Тем более Лолита в нем выглядит роскошно. Черный ее любит. Платье из трикотажа в самых модных фаворитах. Усиливает модный градус не менее модная бахрома. Бахрома играет роль и корректирующего элемента. Она так располагается и извивается, что дробит целостность силуэта, тем самым добавляя стройности, прикрывает область живота и создает диагональные линии с эффектом асимметрии. При этом, бахрома так же гармонично перекликается с прической Лолиты и в едином ритме со шнуровкой обуви. Кстати, в весенне-летнем сезоне 2023 обувь со шнуровкой будет в самых модных фаворитах. Платье содержит в себе и классику, и драму, что делает Лолиту одновременно элегантной, и оригинальной. Платье подчеркнуло стройный стан певицы. 9 баллов».
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Подводим итоги
На первую ступень нашего модного пьедестала почета поднимается Лолита со своим нарядом, продемонстрированном в первом выпуске «Суперстар! Возвращение» - контраст инь и янь. На вторую – два образа: платье в стиле девушка-весна и тотал блэк. На третью – асимметричный наряд Лолиты и украшения в стиле бохо.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив