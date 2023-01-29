«Модница недели»: 59-летняя певица Лолита и ее наряды на шоу «Суперстар! Возвращение» - эпатаж и провокация

Этот год для певицы, актрисы и телеведущей Лолиты Милявской – юбилейный, звезда уже готовится отметить свое 60-летие. А ее поклонники прекрасно помнят название шоу, с которым певица выступала без малого двадцать лет назад - «Мне 41, а кто даст?». В этом году можно, в принципе, и повторить, только заменив цифру на актуальную. Лолита все такая же – яркая, эмоциональная, провокационная. Это доказывают, в том числе, и наряды, в которых она на протяжении восьми недель блистала на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». В паре с Вадимом Такменевым Лолита Милявская ведет этот проект.

В каждом из восьми выпусков Лолита демонстрировала шикарные образы, которые хотелось рассматривать. Но что о них скажет профессионал? Оценивает наряды Лолиты Милявской для Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Модный контраст инь и янь

В этом наряде Лолита Милявская блистала в первом выпуске «Суперстар! Возвращение». Планка сразу же была поднята на такую высоту, что становилось очевидным – дальше будет только круче.