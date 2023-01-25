Словно лебедь: Нюша в черном платье со шлейфом щегольнула на ковровой дорожке в Дубае с Лопыревой

Нюша уже много лет строит карьеру. Она стала популярной певицей. В копилке звезды десятки хитов. В 2021 году она стала мамой во второй раз и вскоре переехала в Дубай. Артистка лишь недавно стала активно возвращаться в форму. Она то и дело наряжается для выходов в свет. На днях Нюша стала гостьей на открытии самого дорогого отеля.
Для ковровой дорожке, где были даже американские звезды, Нюша щегольнула в черном плтье-бюстье с пышной юбкой и шлейфом. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Она сделала акцент на декольте. Певицу сопровождал муж Игорь Сивов. Также на мероприятии появилась Виктория Лопырева, которая предстала в платье в пол с мерцающими эффектом.
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Нюша, Виктория Лопырева и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Нюшу. Многие отметили, что она затмила «Мисс Россию-2003». А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Шикарное платье. Силуэт подойдет практически любой девушке – он женственный, традиционный. Вопрос может возникнуть только к верхней части – все же корсет можно нацепить только на аккуратную грудь.
Цвет Нюше тоже зашел. Она смотрится не траурно, а элегантно. Если говорить про ситуации, то это платье для фотосессий. В нем явно неудобно, что Нюша демонстрирует своими телодвижениями», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro