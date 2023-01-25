Словно лебедь: Нюша в черном платье со шлейфом щегольнула на ковровой дорожке в Дубае с Лопыревой

Для ковровой дорожке, где были даже американские звезды, Нюша щегольнула в черном плтье-бюстье с пышной юбкой и шлейфом. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Она сделала акцент на декольте. Певицу сопровождал муж Игорь Сивов. Также на мероприятии появилась Виктория Лопырева, которая предстала в платье в пол с мерцающими эффектом.

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