«Королевский цвет»: Кейт Миддлтон в элегантном костюме с эффектом стройности предстала на публике

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Она научилась справляться с королевскими обязанностями. Жена принца Уильяма успевает растить троих детей, быть участницей благотворительных мероприятий и светских приемов. Каждый раз она тщательно подбирает себе образы. Особое место в ее гардеробе занимают не только вечерние платья, но и костюмы.
После новогодних праздников Миддлтон уже не раз появлялась на публике. На днях она предстала на приеме в честь победившей на чемпионате мира сборной Англии по регби, которые были на инвалидных колясках. Во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне Кэтрин покрасовалась в костюме винного цвета с приталенным жакетом и брюками клеш. Туфли в тон дополнили ее лук, как и светлая водолазка.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Многие поклонники восхитились ее образом. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Нужно понимать, что Кейт Миддлтон ограничена в выборе. Если мы обсуждаем королевских особ и приближенных к ним персон, то мы будем говорить о дворцовом этикете и протоколе. Миддлтон является прекрасным обранщиком придворного дресс-кода. Она всегда тщательно за ним следит, выверяет его во всех мелочах.
С точки зрения трендовости говорить о ее нарядах не приходится. К стати, в отличие от Меган Маркл, которая все таки зачастую даже нарушала дворцовый этикет в угоду модных трендов, а вот за Кэтрин такое не было замечено.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
И сейчас мы видим костюм-двойку, немного приталенный с расклешенными брюками насыщенного винного оттенка. Такой насыщенный цвет мы можем найти и на модных подиумах, а что касается силуэта, то здесь мы видим более классический фасон, чем трендовый. Сейчас в моде более объемные и свободные формы жакета, более объемные или максимально узкие брюки.
Это классика вне времени, которая не бывает в горячих хитах модных трендах. Мы видим приталенный жакет, который будет делать фигуру более женственной и подчеркивать талию. Также на ней правильный выверенный клеш, который будет удлинять ноги. Такой силуэт будет стройнить. Тут важно выбрать правильный материал, плотный, иначе костюм будет смотреться нелепо.
К слову, это королевский цвет. С другой стороны это опасный оттенок, потому что имеет красный подтон поэтому девушек со светлой кожей, блондинок или с мышиной внешностью, такой оттенок может забивать всю красоту. Такой цвет лучше выбирать брюнеткам или сочным контрастным блондинкам, теплым шатенкам. И лучше дополнять такой оттенок выразительным макияжем, чтобы за оттенком костюма не пропала ваша внешность», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro