«Королевский цвет»: Кейт Миддлтон в элегантном костюме с эффектом стройности предстала на публике

И сейчас мы видим костюм-двойку, немного приталенный с расклешенными брюками насыщенного винного оттенка. Такой насыщенный цвет мы можем найти и на модных подиумах, а что касается силуэта, то здесь мы видим более классический фасон, чем трендовый. Сейчас в моде более объемные и свободные формы жакета, более объемные или максимально узкие брюки.

Это классика вне времени, которая не бывает в горячих хитах модных трендах. Мы видим приталенный жакет, который будет делать фигуру более женственной и подчеркивать талию. Также на ней правильный выверенный клеш, который будет удлинять ноги. Такой силуэт будет стройнить. Тут важно выбрать правильный материал, плотный, иначе костюм будет смотреться нелепо.

К слову, это королевский цвет. С другой стороны это опасный оттенок, потому что имеет красный подтон поэтому девушек со светлой кожей, блондинок или с мышиной внешностью, такой оттенок может забивать всю красоту. Такой цвет лучше выбирать брюнеткам или сочным контрастным блондинкам, теплым шатенкам. И лучше дополнять такой оттенок выразительным макияжем, чтобы за оттенком костюма не пропала ваша внешность», – высказалась эксперт.